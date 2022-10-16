Эпидемиолог отказался предсказать свойства новых вариантов коронавируса Эпидемиолог Альтштейн: предсказать свойства новых вариантов коронавируса почти невозможно

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

В настояще время практически невозможно предсказать свойства следующих вариантов SARS-CoV-2, поскольку ученые недостаточно хорошо знакомы с биологией данного вируса. Об этом в интервью ТАСС заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он также посоветовал следовать в борьбе с вирусом основным противоэпидемическим правилам.

Это предсказать практически невозможно, потому что мутации носят случайный характер, и мы еще недостаточно хорошо знаем биологию этого вируса, чтобы точно предсказать, какую роль играет та или другая мутация в свойствах вируса, — сказал ученый.

Альтштейн рассказал. что вирусы представляют собой живые организмы, легко подвергающиеся мутациям. При этом если у млекопитающих фермент, отвечающий за воспроизведение генетического материала, дает одну ошибку на 1 млн нуклеотидов, то у РНК-содержащих вирусов ошибка возникает почти в миллион раз чаще — одна на 1–10 тысяч нуклеотидов. В связи с этим мутация возникает почти в каждой вирусной частице, отметил Альтштейн. Однако это не говорит о возможности предсказывать, какие свойства может приобрести вирусная частица

Какие свойства приобретает эта вирусная частица, будет ли она лучше размножаться, будет ли она размножаться в таком месте, чтобы легче передаться другому человеку, т. е. будет ли она более заразной — тут уже довольно сложно предсказать, в этом участвует много генов, — сказал ученый.

Он отметил, что для активного заражения вирус должен хорошо соединяться с клеткой и размножаться в ней, лучше всего в верхних дыхательных путях, чтобы перейти к другому человеку. При этом некоторые вирусы могут дать высокую заразность, но легко «портятся» при мутации и снижают свою эффективность. Это может привести к быстрому спаду волны заболеваемости.

Альтштейн посоветовал в качестве профилактики при подъеме заболевания следовать противоэпидемическим правилам — дистанцироваться, мыть рук, носить маски и вакцинироваться.

Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предупредил, что дальнейшие мутации COVID-19 могут оказаться более опасными. В этой связи он отметил, что фонд готов производить и распространять модернизированные варианты вакцины «Спутник» в течение трех месяцев после появления нового штамма вируса.