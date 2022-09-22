Энергоэксперт назвал невозможным экспорт российского водорода на Запад Энергоэксперт Перов: экспорт российского водорода на Запад невозможен

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Экспорт водорода на Запад больше невозможен для России, так как у данного топлива сейчас нет коммерческих перспектив, заявил руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что, по мнению властей, благодаря водороду в российской промышленности возникнет технологический задел, который позволит стране сохранить статус энергетической сверхдержавы.

Причиной того, что водородная тема в прошлом году перестала педалироваться, являются технологические ограничения. Непонятно, как доводить водород до потребителя, учитывая его физические и химические свойства, — сообщил Перов.

По словам энергоэксперта, Россия имела смутные перспективы по экспорту водорода на Запад еще до событий февраля 2022 года. Бывшие экономические партнеры скорее всего сразу объявили российский водород идеологически неправильным, теперь сотрудничество невозможно. Поэтому все водородные проекты в РФ необходимо переформатировать с экспорта на внутренние нужды, заключил Перов.

Председатель правления ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров ранее заявил о новом способе снизить оптовые и розничные цены на электричество. По его мнению, это можно сделать за счёт производства водорода.