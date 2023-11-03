Энергодар обстрелян на глазах миссии МАГАТЭ: как ВСУ атакуют РФ 3 ноября

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Последствия обстрела Энергодара

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по российским территориям. Накануне ВСУ атаковали дронами-камикадзе Энергодар во время нахождения там миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В ДНР в результате украинских обстрелов пострадали четыре человека. Над Ростовской областью российские средства противовоздушной обороны сбили две воздушные цели. Новые подробности украинских атак — в материале NEWS.ru.

Средства ПВО сработали в Ростовской области

Накануне во второй половине дня средства противовоздушной обороны дважды срабатывали в Ростовской области: сначала в 14:17, а затем в 14:40.

По словам губернатора Василия Голубева, над регионом сбили два воздушные цели. Обошлось без последствий на земле.

ВСУ атаковали Энергодар во время ротации экспертов МАГАТЭ

Накануне днем сенатор Совета Федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил, что жилые кварталы Энергодара подверглись атаке дронов-камикадзе. Информацию об этом подтвердило Минобороны РФ: ВСУ запустили по городу девять БПЛА.

В этот момент удара беспилотников происходила ротация экспертов миссии МАГАТЭ, которая следит за ядерной безопасностью Запорожской АЭС.

«C украинской стороны город Энергодар атаковали беспилотные летательные аппараты. Российскими военнослужащими при помощи стрелкового оружия и средств РЭБ атака БПЛА <...> была успешно подавлена», — прокомментировали инцидент в Минобороны РФ.

Кроме того, 2 ноября украинские войска продолжали наносить артиллерийские удары по населенным пунктам Запорожья. По данным Telegram-канала WarGonzo, обстрелам подверглись Копани, Новопрокоповка и Вербовое. Российское военное ведомство эту информацию не комментировало.

На Курской АЭС, предположительно, пытались устроить взрыв

Как сообщал Telegram-канал SHOT, накануне ВСУ пытались устроить взрыв на Курской АЭС в Курчатове. По данным канала, на территории электростанции обнаружили упавший беспилотник со взрывчаткой на борту.

«Росэнергоатом» позже опроверг информацию о попытке атаки. В компании заявили, что 2 ноября атак на АЭС не совершалось, станция работает в штатном режиме. Найденные обломки принадлежали беспилотнику, который пытался атаковать объект 26 октября, заверили в «Росэнергоатоме».

Четыре человека пострадали при обстрелах территории ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 48 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 44).

Обстрелам подверглись районы пяти населенных пунктов, а именно Донецка, Макеевки, Горловки, Гольмовского и Зайцево, а также Ясиноватский район.

В результате атак ранения получили три мирных жителя Донецка и Мариуполя. Как сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко, в Ясиноватой пострадал мужчина 1954 года рождения.

Повреждены оказались 13 жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки.

За последние 24 часа на Донецком направлении зафиксировали 12 обстрелов из РСЗО и артиллерии калибра 155 миллиметров. Удары наносились в том числе кассетными боеприпасами. Также ВСУ предприняли попытку атаки беспилотником.

На Горловском направлении украинские войска 34 раза вели обстрелы из артиллерии и РСЗО. А на Ясиноватском направлении ВСУ наносили удары два раза из артиллерии калибра 155 миллиметров. В обоих случая применялись снаряды с кассетной боевой частью. Всего по населенным пунктам ДНР за сутки было выпущено 149 различных боеприпасов.

Населенные пункты Белгородской области обстреляли из минометов

ВСУ обстреляли из минометов несколько населенных пунктов Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, в селе Терезовка зафиксировали пять прилетов, на окраине хутора Старый — четыре прилета, а на территории приграничного пункта пропуска «Шебекино» — три прилета. Обошлось без последствий на земле.

На окраину села Казачье-Рудченское украинский дрон сбросил два взрывных устройства. Никто не пострадал, информации о разрушениях не поступало.

Кроме того, над регионом сбили два беспилотника самолетного типа. Первый российский средства ПВО подавили накануне вечером, второй — утром 3 ноября. Как уточнял Гладков, первый БПЛА был сбит над хутором Масычево. Пострадавших, жертв и разрушений там не зафиксировано.

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