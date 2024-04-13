Энергоблок № 4 Запорожской АЭС перевели в состояние «холодный останов»

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Реакторную установку энергоблока № 4 Запорожской атомной электростанции успешно перевели в состояние «холодный останов», сообщила в Telegram-канале пресс-служба АЭС. По ее информации, работы были выполнены в штатном режиме.

Сегодня в 7:30 реакторная установка энергоблока № 4 Запорожской АЭС переведена в состояние «холодный останов». Работы выполнены штатно в соответствии с требованиями нормативной документации, — подчеркнули в АЭС.

На станции добавили, что никаких нарушений условий безопасной эксплуатации не было. Кроме того, радиационной фон ни на промышленной площадке, ни в санитарно-защитной зоне не изменился. Таким образом, теперь все шесть реакторов ЗАЭС переведены в состояние «покоя».

«Холодный останов» — это безопасный режим реактора. Его переводят в положение с низким давлением и температурой охлаждающей воды. В таком состоянии реактор не вырабатывает энергию.

Ранее Запорожская АЭС осталась без питания от последней резервной внешней линии электропередачи. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что внешняя электроэнергия используется на объекте для охлаждения шести атомных реакторов и других функций и эта ситуация «вновь подрывает хрупкую ядерную надежность и ситуацию с безопасностью на объекте».

При этом в МАГАТЭ заявляли о зависимости ЗАЭС от одной линии электропередачи, что делает станцию уязвимой. В организации отмечали, что до начала конфликта на Запорожской АЭС было четыре линии 750 кВ и несколько резервных вариантов.