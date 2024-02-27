Энергетик предложил радикальные меры для стабилизации цен на бензин Энергетик Демидов призвал менять законодательство для стабилизации цен на бензин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для стабилизации цен на бензин необходимы комплексные меры, в частности изменения в законодательстве, рассказал NEWS.ru независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов. По его мнению, предложение правительства России о полном запрете на экспорт топлива в течение полугода поможет на коротком промежутке времени. Энергетик отметил, что из-за посевной цены на бензин в марте в любом случае снизятся или заморозятся на достаточно длительный срок.

В любом случае, конечно, нужно понимать, что нефтеперерабатывающие компании стремятся продавать продукты за рубеж, в России для этого есть сложность. Мы видим, что цены на топливо растут. Я думаю, на каком-то промежутке времени это поможет. Но нужно понимать, что это ручное управление, которое показывает, что существующие в регламенте текущие механизмы не работают. Сейчас правительство решило пойти на такой шаг. Это должно помочь в краткосрочной перспективе, но нам нужно думать, а что делать дальше? Как-то менять законодательство, менять налогооблагаемую базу для компаний, — заявил Демидов.

Энергетик добавил, что летом потребляется много топлива, потому что люди активно передвигаются по всей стране. В этом случае цена на бензин сама по себе пойдет вверх.

Ранее стало известно, что правительство России введет полный запрет на экспорт бензина с 1 марта. Такая мера необходима для того, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды. Кроме того, кабмин может увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16%.