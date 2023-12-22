«Эмоциональное мнение»: Миронов ответил на слова Прилепина об Узбекистане Миронов назвал слова Прилепина об Узбекистане его эмоциональным мнением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Заявление писателя Захара Прилепина о присоединении Узбекистана к РФ является его эмоциональным мнением, подчеркнул лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, никакой речи о поползновениях на суверенитет других стран идти не может, передает РИА Новости.

Слова Прилепина — это просто его эмоциональное мнение. У нас нет реальных поползновений на суверенитет стран СНГ. У нас есть только дружба и взаимовыгодное сотрудничество, — заявил Миронов.

Ранее из-за слов Прилепина в МИД Узбекистана был вызван посол РФ Олег Мальгинов. В ведомстве ему заявили, что высказывание писателя было воспринято с чувством «глубокой озабоченности». По мнению МИД республики, его слова были необдуманными и противоречат отношениям между странами.

Мальгинов в свою очередь заявил, что высказывания Прилепина не имеют ничего общего с официальной позицией РФ. По его словам, Москва никогда не ставила под сомнение суверенитет, независимость и территориальную целостность республики.

Скандальное заявление Прилепин сделал 20 декабря на заседании Объединенного совета командиров структур. Рассуждая на тему проблемы мигрантов в России, он предложил присоединить страны, из которых едут гастарбайтеры.