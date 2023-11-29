Эльвира-«разрушитель»: Запад ненавидит Набиуллину, а мы ее любим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Издание Politico назвало главу нашего Центробанка Эльвиру Набиуллину главной «разрушительницей». И ее выбрали отнюдь не по причине торможения нашей новой индустриализации высокими учетными ставками. А потому, что она, по мнению европейских экспертов, предотвратила крах России, финансовую систему которой стремились подорвать санкциями. То есть разрушила Набиуллина не наш экономический рост, а западные планы. Вот такой парадокс восприятия. Два мира — две судьбы.

Дело о трехстах миллиардах

Невольно вспоминается мысль одного ныне не слишком популярного политика: «Что-то нас перестали критиковать на Западе, видимо, мы что-то делаем неправильно». Действительно, пока наши системные либералы, полностью контролировавшие финансовый блок, тщательно следовали инструкциям МВФ, министр финансов Алексей Кудрин объявлялся «лучшим экономистом Европы». А Эльвира Набиуллина настолько была близка к западному двору, что шли разговоры о ее переходе на руководящий пост в МВФ.

Чего стоили только сотни миллиардов российских средств, помещенных в западные банки. Тех самых валютных активов, что были сразу же заморожены с началом СВО и теперь остаются под угрозой конфискации.

Нравился Западу и свободный вывод из российской экономики в офшоры сотен миллиардов долларов. Когда фактически своими средствами мы финансировали западные экономики, а не свою. И вот теперь, когда, по выражению Politico, глава Центробанка превратилась «в пособницу Путина» и не дала разрушить экономику России, ее сразу же отнесли к «разрушителям». Вместе с венгерским премьером Виктором Орбаном, отстаивающим национальные интересы своей страны, и лидером движения за выход Каталонии из состава Испании Карлесом Пучдемоном.

Фото: Банк России Эльвира Набиуллина

Повлияет ли такой «титул» на карьеру Набиуллиной

Давно замечено, что западная критика не просто укрепляет позиции наших деятелей, но и полностью исключает их отставки. Даже если они этого заслуживают. Иначе такое кадровое решение могло бы быть прочитано как принятое под — страшно сказать! — западным давлением. Впрочем, это не нынешний случай. И не только потому, что на серьезной переправе коней не меняют.

Просто теперь у нас кредитная политика как бы двух стандартов. С одной стороны, Центробанк укрепляет позиции рубля высокими ставками, убирая с финансовой «поляны» разного рода спекулянтов и стимулируя граждан к хранению сбережений.

С другой, расширяются возможности льготной ипотеки, а значит, происходит стимулирование отраслей промышленности, работающих на строительство. А само строительство воспринимается как один из локомотивов роста. Заодно передовые отрасли экономики получают кредиты под 5–9%. Словом, решаются экономические задачи, обеспечивающие устойчивость страны в целом. И традиционная чисто монетаристская политика Центробанка уже не воспринимается в качестве фактора, тормозящего экономический рост.

Репутация важнее всего

В результате внутри страны новый «титул» способствует только укреплению авторитета Набиуллиной как грамотного и гибкого экономиста. Раз уж наши бывшие партнеры так озаботились ее нынешним финансовым курсом. Да и вне России люди понимают, что статус «разрушительницы» — это на самом деле признание ее высочайшей квалификации. Кризис в отношениях с Европой рано или поздно минует. И уже потом весь мир будет учиться на ее опыте спасения страны.

Впрочем, важно, как закончится история с нашими замороженными на Западе миллиардами. Для Набиуллиной это крайне важная история. Можно сказать, личный вызов.

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