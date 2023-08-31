Элитную украинскую ДРГ уничтожили под Брянском: как это было

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ/РИА Новости

В Брянской области нейтрализована украинская ДРГ, состоящая из сотрудников СБУ, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины, сообщили в ЦОС ФСБ. Как это было?

«ФСБ во взаимодействии с Росгвардией и МВД 30 августа на территории России пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины», — заявили в ЦОС ФСБ.

Как ДРГ пыталась прорваться в Брянскую область 30 августа

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что примерно в 19:10 по местному времени бойцы Росгвардии обнаружили в районе населенного пункта Глинное группу людей с оружием и в камуфляже.

«Двое росгвардейцев остались в засаде, трое начали скрытно ее преследовать. Всеми действиями руководил старший группы — начальник разведки Брянского управления Росгвардии. Когда диверсанты остановились на привал, росгвардейцы внезапно атаковали их сразу с 3 сторон. Хотя соотношение сил было 1:2 не в нашу пользу, фактор неожиданности сработал», — написал он в авторском Telegram-канале.

По информации Хинштейна, двух диверсантов, попытавшихся оказать сопротивление, уничтожили на месте, четырех взяли в плен. Пулевые ранения получили двое российских бойцов.

«Еще один, седьмой, член ДРГ был задержан и обезоружен неподалеку совместными силами ФСБ и Росгвардии (сработала оставленная засада). Руководство Росгвардии уже приняло решение представить героев к наградам», — добавил депутат.

Зачем ДРГ прорывалась в Брянскую область

Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что целью диверсантов было «совершение серии резонансных террористических актов на объектах военной и энергетической инфраструктуры».

«У каждого диверсанта с собой был внушительный багаж различных средств поражения: автоматы американского производства с приборами для бесшумной стрельбы, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения. Благодарю сотрудников ФСБ России и Росгвардии по Брянской области за мужество и героизм!» — отметил он в авторском Telegram-канале.

Какое вооружение было изъято у диверсантов

ФСБ выложила кадры с арсеналом оружия, изъятого у ДРГ в Брянской области, передает Центр общественных связей. На видео попала раскладка из различного оружия. Российским бойцам удалось захватить автоматы западного производства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения.

Откуда ДРГ пыталась зайти в Брянскую область

Военкор Александр Сладков похвалил в Telegram сотрудников ФСБ, МВД и Росгвардии, поймавших диверсантов в Брянской области.

«Брянск начал с правильного опыта. Они взяли ДРГ. Это, как показывает практика других регионов, удается не каждому, браво. Надеюсь, покажут не только оружие, но и самих пленных. Кстати, заходили украинские диверсанты через „Брянский лес“, а это реально партизанские места, без скидок. Поэтому силовикам дважды браво», — отметил он.

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