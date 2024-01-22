Элитная собачка, безразличие хозяина? Что на самом деле убило кота Твикса

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выдвинула свою версию, почему она выбросила кота Твикса на мороз. Как питомец оказался на улице, чем руководствовалась сотрудница РЖД?

Почему проводница выкинула кота Твикса из поезда

Как пишет Telegram-канал Baza, в ходе внутренней проверки РЖД проводница объяснила, по каким причинам она приняла решение выбросить кота Твикса из поезда на станции в Кирове 11 января. Как рассказала женщина, она подумала, что животное попало в вагон с улицы. По ее словам, кот был «неухоженным и похож на бродячего». При этом она уточнила, что опросила пассажиров на предмет того, является ли кто-то из них хозяином питомца.

«Марина (имя изменено) рассказала, что в тот день поезд долго стоял на станции в Кирове с открытыми дверьми. Когда она увидела рыжего, женщина подумала, что кот просто запрыгнул в вагон, — такое, по ее словам, бывало и раньше. Проводница указала, что Твикс был неухоженным и похож на бродячего. Марина прошла по вагону и громко уточнила у всех пассажиров: „Не ваш ли кот?“ Женщине никто не ответил, и тогда она высадила животное», — пишет Baza.

Проводница указала, что отдать кота было некому, а оставить его она не могла из-за загруженности по работе. Кроме того, по словам женщины, некоторые пассажиры потребовали убрать Твикса. В частности, об этом заявили хозяева «элитной собачки», которые испугались, что кот может заразить их питомца, утверждает сотрудница РЖД.

«По словам проводницы, на станции никого не было, передать кота было некому, а у нее было очень много работы — нужно было проконтролировать заправку водой. Марина знала, что среди пассажиров были люди с переносками, однако, как объяснила женщина, в системе не указано, какое животное они перевозят. Также, по ее словам, на кота ей указали другие пассажиры — мол, надо его убирать. В вагоне также ехала „элитная собачка“, поэтому ее хозяева испугались, что бродячий кот может ее чем-то заразить», — отмечается в публикации Telegram-канала.

Также женщина заявила, что хозяин Твикса не высказал ей никаких претензий, когда узнал о произошедшем.

«По словам проводницы, мужчина, перевозивший кота, даже не высказал ей претензии, когда узнал, что Твикс „вышел“ на станции Киров, просто развернулся и ушел», — добавляет Baza.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как умер кот Твикс

На поиски кота вышли сотни волонтеров. В ночь с 19 на 20 января труп животного обнаружили недалеко от железнодорожного полотна в восьми километрах от кировского вокзала.

Волонтер Ольга Кудряшова рассказала РИА Новости, что смерть Твикса, вероятно, наступила из-за укуса животного и обморожения. Утверждалось, что на месте обнаружения мертвого кота были следы крупной собаки.

«Кот Твикс погиб совсем недавно. Он смог выживать один на морозе на протяжении недели. Животное нашли у железнодорожного переезда. Мужчина, который его обнаружил, сказал, что рядом с Твиксом было много следов крупной собаки», — писала Baza 20 января.

Какая реакция на смерть кота Твикса

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным в связи со смертью кота Твикса.

«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя Центрального МСУТ СК России Перепелицыну А. А. организовать по факту произошедшего процессуальную проверку и представить доклад», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Около 300 тыс. человек за три дня подписали петицию за то, чтобы проводницу, выбросившую из поезда кота Твикса, уволили. Кроме того, создана петиция о возбуждении уголовного дела — это обращение собрало уже более 100 тыс. подписей.

Компания РЖД на фоне гибели Твикса запретила проводникам высаживать животных из поездов и выразила соболезнования хозяевам питомца.

Читайте также:

Эта история всколыхнула Россию: как умер выброшенный из поезда кот Твикс

«До сих пор тишина»: в СвЖД рассказали об инциденте с котом Твиксом

Ветеринар рассказал, какие ужасы мог пережить брошенный на морозе кот Твикс