Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
Член Президентского совета Ливии аль-Менфи
Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
Член Президентского совета Ливии аль-Менфи
Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
Президент Мозамбика Ньюси
Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
Президент Мозамбика Ньюси
Фото: Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС
Министр иностранных дел Тоголезской Республики Робер Дюссэ
Фото: Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС
Министр иностранных дел Тоголезской Республики Робер Дюссэ
Фото: Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС
Премьер-министр Мавритании Мохамед Ульд Билал
Фото: Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС
Премьер-министр Мавритании Мохамед Ульд Билал
Фото: Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС
Министр иностранных дел Туниса Набиль Аммар
Фото: Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС
Министр иностранных дел Туниса Набиль Аммар
Фото: Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС
Вице-премьер Эсватини Масуку
Фото: Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС
Вице-премьер Эсватини Масуку
Фото: Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС
Премьер-министр Алжира Аймен Бенабдеррахман
Фото: Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС
Премьер-министр Алжира Аймен Бенабдеррахман
Фото: Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо
Фото: Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо
Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС
Государственный министр иностранных дел и международного сотрудничества Руанды Манассе Ншути
Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС
Государственный министр иностранных дел и международного сотрудничества Руанды Манассе Ншути
Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС
Министр иностранных дел и международного сотрудничества Замбии Стэнли Какубо
Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС
Министр иностранных дел и международного сотрудничества Замбии Стэнли Какубо
Фото: Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС
Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера
Фото: Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС
Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера
Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС
Министр национальной безопасности Ганы Альберт Кан-Дапаа
Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС
Министр национальной безопасности Ганы Альберт Кан-Дапаа
Фото: Станислав Красильников/Фотохост-агентство ТАСС
Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени
Фото: Станислав Красильников/Фотохост-агентство ТАСС
Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени
Фото: Александр Демьянчук/фотохост-агентство ТАСС
Президент Египта Абдельфаттах Сиси
Фото: Александр Демьянчук/фотохост-агентство ТАСС
Президент Египта Абдельфаттах Сиси
Фото: Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС
Вице-президент Нигерии Кашим Шеттима (в центре) и его супруга Хаджиа Нана Шеттима
Фото: Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС
Вице-президент Нигерии Кашим Шеттима (в центре) и его супруга Хаджиа Нана Шеттима
Фото: Станислав Красильников/Фотохост-агентство ТАСС
Президент Сенегала Макки Салл
Фото: Станислав Красильников/Фотохост-агентство ТАСС
Президент Сенегала Макки Салл
Фото: Станислав Красильников/Фотохост-агентство ТАСС
Президент переходного периода Мали Ассими Гойта
Фото: Станислав Красильников/Фотохост-агентство ТАСС
Президент переходного периода Мали Ассими Гойта
Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
Президент Эритреи Исайяс Афеворки
Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
Президент Эритреи Исайяс Афеворки
Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
Президент ЮАР Сирил Матамела Рамафоза
Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
Президент ЮАР Сирил Матамела Рамафоза
Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
Заместитель председателя Верховного (Суверенного) совета Судана Малик Аггар
Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
Заместитель председателя Верховного (Суверенного) совета Судана Малик Аггар
Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
Вице-президент Южного Судана Табан Денг Гай
Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
Вице-президент Южного Судана Табан Денг Гай
Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС Город:Санкт-Петербург
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед
Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС Город:Санкт-Петербург
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед
Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
Президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва
Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
Президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва
Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
Вице-президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге
Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
Вице-президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге
Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
Президент Коморских Островов Азали Ассумани
Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
Президент Коморских Островов Азали Ассумани
Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
Председатель Сената Республики Мадагаскар Эриманана Разафимахеф
Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
Председатель Сената Республики Мадагаскар Эриманана Разафимахеф
Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе
Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе
Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
Министр энергетики и природных ресурсов Джибути Йонис Али Гед
Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
Министр энергетики и природных ресурсов Джибути Йонис Али Гед
Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
Министр иностранных дел Гвинейской Республики, интеграции и гвинейцев за рубежом Мориссанда Куйяте
Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
Министр иностранных дел Гвинейской Республики, интеграции и гвинейцев за рубежом Мориссанда Куйяте
Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало
Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало
Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
Министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара
Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
Министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара
Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
Министр иностранных дел Чада Махамат Салех Аннадиф
Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
Министр иностранных дел Чада Махамат Салех Аннадиф
Фото: Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре (справа
Фото: Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре (справа
Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
Министр иностранных дел Южно-Африканской республики (ЮАР) Наледи Пандо
Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
Министр иностранных дел Южно-Африканской республики (ЮАР) Наледи Пандо
Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива
Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива
Фото: Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС
Вице-президент Намибии Нанголо Мбумба
Фото: Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС
Вице-президент Намибии Нанголо Мбумба
Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
Министр иностранных дел Анголы Тете Антониу
Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
Министр иностранных дел Анголы Тете Антониу
Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо
Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо
Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
Вице-премьер, министр национальной обороны и по делам ветеранов Демократической Республики Конго Жан-Пьер Бемба Гомбо
Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
Вице-премьер, министр национальной обороны и по делам ветеранов Демократической Республики Конго Жан-Пьер Бемба Гомбо
Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
Министр иностранных дел и туризма Сейшельских островов Сильвестр Радегонде
Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
Министр иностранных дел и туризма Сейшельских островов Сильвестр Радегонде