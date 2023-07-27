В Санкт-Петербурге стартовал первый день саммита Россия — Африка. На мероприятии планируют обсудить сотрудничество Москвы и африканского континента, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости. В приветственном слове президент России Владимир Путин заявил, что за последнее время сотрудничество с Африкой вышло на новый уровень.

Участие в саммите Россия — Африка подтвердили 49 из 54 африканских стран, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. 17 из них представлены на уровне глав государств, 10 стран — вторыми лицами, 17 — заместителями глав правительств и министрами, пять — послами, добавил президента. Он также отметил, что Путин проведет переговоры с каждым прибывшим коллегой.

Среди них — президент Египта, Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды, Эритреи, Центрально-Африканской Республики, Ливии, Камеруна, Cенегала, ЮАР, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Мали, Конго.

Также на саммит приехали руководители Африканского союза, Восточноафриканского сообщества, «Нового партнерства для развития Африки» и других региональных организаций.

Фото участников саммита Россия — Африка — в галерее NEWS.ru.

Член Президентского совета Ливии аль-Менфи

Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС

Член Президентского совета Ливии аль-Менфи

Президент Мозамбика Ньюси

Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС

Президент Мозамбика Ньюси

Министр иностранных дел Тоголезской Республики Робер Дюссэ

Фото: Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС

Министр иностранных дел Тоголезской Республики Робер Дюссэ

Премьер-министр Мавритании Мохамед Ульд Билал

Фото: Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС

Премьер-министр Мавритании Мохамед Ульд Билал

Министр иностранных дел Туниса Набиль Аммар

Фото: Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС

Министр иностранных дел Туниса Набиль Аммар

Вице-премьер Эсватини Масуку

Фото: Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС

Вице-премьер Эсватини Масуку

Премьер-министр Алжира Аймен Бенабдеррахман

Фото: Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС

Премьер-министр Алжира Аймен Бенабдеррахман

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо

Фото: Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо

Государственный министр иностранных дел и международного сотрудничества Руанды Манассе Ншути

Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС

Государственный министр иностранных дел и международного сотрудничества Руанды Манассе Ншути

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Замбии Стэнли Какубо

Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Замбии Стэнли Какубо

Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера

Фото: Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС

Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера

Министр национальной безопасности Ганы Альберт Кан-Дапаа

Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС

Министр национальной безопасности Ганы Альберт Кан-Дапаа

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени

Фото: Станислав Красильников/Фотохост-агентство ТАСС

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени

Президент Египта Абдельфаттах Сиси

Фото: Александр Демьянчук/фотохост-агентство ТАСС

Президент Египта Абдельфаттах Сиси

Вице-президент Нигерии Кашим Шеттима (в центре) и его супруга Хаджиа Нана Шеттима

Фото: Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС

Вице-президент Нигерии Кашим Шеттима (в центре) и его супруга Хаджиа Нана Шеттима

Президент Сенегала Макки Салл

Фото: Станислав Красильников/Фотохост-агентство ТАСС

Президент Сенегала Макки Салл

Президент переходного периода Мали Ассими Гойта

Фото: Станислав Красильников/Фотохост-агентство ТАСС

Президент переходного периода Мали Ассими Гойта

Президент Эритреи Исайяс Афеворки

Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

Президент Эритреи Исайяс Афеворки

Президент ЮАР Сирил Матамела Рамафоза

Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

Президент ЮАР Сирил Матамела Рамафоза

Заместитель председателя Верховного (Суверенного) совета Судана Малик Аггар

Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС

Заместитель председателя Верховного (Суверенного) совета Судана Малик Аггар

Вице-президент Южного Судана Табан Денг Гай

Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС

Вице-президент Южного Судана Табан Денг Гай

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед

Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС Город:Санкт-Петербург

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед

Президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва

Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

Президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва

Вице-президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге

Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

Вице-президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге

Президент Коморских Островов Азали Ассумани

Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

Президент Коморских Островов Азали Ассумани

Председатель Сената Республики Мадагаскар Эриманана Разафимахеф

Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

Председатель Сената Республики Мадагаскар Эриманана Разафимахеф

Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе

Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе

Министр энергетики и природных ресурсов Джибути Йонис Али Гед

Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС

Министр энергетики и природных ресурсов Джибути Йонис Али Гед

Министр иностранных дел Гвинейской Республики, интеграции и гвинейцев за рубежом Мориссанда Куйяте

Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС

Министр иностранных дел Гвинейской Республики, интеграции и гвинейцев за рубежом Мориссанда Куйяте

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало

Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало

Министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара

Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС

Министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара

Министр иностранных дел Чада Махамат Салех Аннадиф

Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС

Министр иностранных дел Чада Махамат Салех Аннадиф

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре (справа

Фото: Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре (справа

Министр иностранных дел Южно-Африканской республики (ЮАР) Наледи Пандо

Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС

Министр иностранных дел Южно-Африканской республики (ЮАР) Наледи Пандо

Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива

Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС

Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива

Вице-президент Намибии Нанголо Мбумба

Фото: Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС

Вице-президент Намибии Нанголо Мбумба

Министр иностранных дел Анголы Тете Антониу

Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

Министр иностранных дел Анголы Тете Антониу

Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо

Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо

Вице-премьер, министр национальной обороны и по делам ветеранов Демократической Республики Конго Жан-Пьер Бемба Гомбо

Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

Вице-премьер, министр национальной обороны и по делам ветеранов Демократической Республики Конго Жан-Пьер Бемба Гомбо

Министр иностранных дел и туризма Сейшельских островов Сильвестр Радегонде

Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

Министр иностранных дел и туризма Сейшельских островов Сильвестр Радегонде