Элита Черного континента: фото гостей саммита Россия – Африка в Петербурге

Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС

В Санкт-Петербурге стартовал первый день саммита Россия — Африка. На мероприятии планируют обсудить сотрудничество Москвы и африканского континента, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости. В приветственном слове президент России Владимир Путин заявил, что за последнее время сотрудничество с Африкой вышло на новый уровень.

Участие в саммите Россия — Африка подтвердили 49 из 54 африканских стран, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. 17 из них представлены на уровне глав государств, 10 стран — вторыми лицами, 17 — заместителями глав правительств и министрами, пять — послами, добавил президента. Он также отметил, что Путин проведет переговоры с каждым прибывшим коллегой.

Среди них — президент Египта, Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды, Эритреи, Центрально-Африканской Республики, Ливии, Камеруна, Cенегала, ЮАР, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Мали, Конго.

Также на саммит приехали руководители Африканского союза, Восточноафриканского сообщества, «Нового партнерства для развития Африки» и других региональных организаций.

Фото участников саммита Россия — Африка — в галерее NEWS.ru.