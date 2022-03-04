Electonic Arts прекратила продажу видеоигр россиянам

Американская компания Electronic Arts (ЕА), занимающаяся разработкой видеоигр, заявила о прекращении продажи своих продуктов на территории России и Белоруссии.

Мы приняли решение остановить продажи наших игр... в России и Белоруссии на время продолжения конфликта. Таким образом, наши игры... более не будут доступны для покупки в нашем магазине Origin и приложении EA в России, — говорится в сообщении компании.

Ранее компания УФ Sports удалила из своих спортивных компьютерных игр все российские клубы и национальную сборную.

Компания Electronic Arts (ЕА) является мировым лидером в области цифровых интерактивных развлечений. Компания разрабатывает видеоигры и поставляет контент и онлайн-услуги для подключённых к Интернету игровых консолей, мобильных устройств и ПК.

Ранее компания Microsoft приостановила продажи товаров и предоставление услуг в России из-за спецоперации российских военных на Украине, говорится в заявлении компании. Там осудили российские власти и военных за проведение спецоперации и назвали её незаконной. В Microsoft отметили, что одним из важнейших направлений её работы сейчас является защита кибербезопасности Украины. Также все бизнес-операции в России и Белоруссии приостановил американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc.

Также в связи с военной операцией России на Украине приостановила продажи на территории РФ крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке своей деятельности в России уже сообщили компании Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и другие.