Депутат Госдумы Андрей Альшевских, инициировавший проверку Ельцин Центра на предмет иностранного финансирования, предложил изменить законодательство, которое мешает присвоить учреждению статус иностранного агента.
В Минюсте в ответ на запрос Альшевских подчеркнули, что проведение проверки, как и признание Ельцин Центра иноагентом, «не представляется возможным в ближайшее время». Депутат уточнил, что присвоить статус учреждению мешает закон об историческом наследии президентов. Он предлагает изменить документ и лишить Центр льгот.
Закрыть Ельцин Центр в разное время предлагали режиссер Никита Михалков, актриса Мария Шукшина, телеведущий Владимир Соловьев и другие.
Корреспондент NEWS.ru отправился в Екатеринбург и увидел, что происходит внутри Ельцин Центра.
Фото экспозиции Центра и музея Бориса Ельцина — в галерее NEWS.ru.