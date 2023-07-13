Ельцин Центр требуют закрыть: фото выставок, возмутивших Михалкова, Шукшину

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Ельцин Центр

Депутат Госдумы Андрей Альшевских, инициировавший проверку Ельцин Центра на предмет иностранного финансирования, предложил изменить законодательство, которое мешает присвоить учреждению статус иностранного агента.

В Минюсте в ответ на запрос Альшевских подчеркнули, что проведение проверки, как и признание Ельцин Центра иноагентом, «не представляется возможным в ближайшее время». Депутат уточнил, что присвоить статус учреждению мешает закон об историческом наследии президентов. Он предлагает изменить документ и лишить Центр льгот.

Закрыть Ельцин Центр в разное время предлагали режиссер Никита Михалков, актриса Мария Шукшина, телеведущий Владимир Соловьев и другие.

Корреспондент NEWS.ru отправился в Екатеринбург и увидел, что происходит внутри Ельцин Центра.

Фото экспозиции Центра и музея Бориса Ельцина — в галерее NEWS.ru.

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