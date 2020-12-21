Экстренные службы Сочи приготовились отразить удар непогоды

https://static.news.ru/photo/2079c3da-42b1-11eb-a09c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коммунальные и экстренные службы Сочи переведены в усиленный режим работы. На курорте ждут усиления непогоды из-за прогнозируемых осадков.

В прибрежной части черноморского города ожидаются проливные дожди, а в горах — снегопады и мокрый снег с дождём. Они начнутся уже вечером 20 декабря и продлятся в течение суток.

Жителей равнинных территорий предупредили о вероятных подтоплениях в низинах. В Красной Поляне подготовлена необходимая техника для расчистки дорог и противогололёдные реагенты, рассказали в мэрии.

Ранее горные курорты, которые были вынуждены перенести начало горнолыжного сезона из-за отсутствия снега, заявляли, что с нетерпением ждут таких осадков.

Впрочем, несмотря на то что сезон стартовал на два месяца позже запланированного, город уже посетили уже более 5 млн гостей. Ещё порядка 260 тысяч туристов ожидают в Сочи во время новогодних праздников, писал NEWS.ru.