Экстренные службы Сочи приготовились отразить удар непогоды

Коммунальные и экстренные службы Сочи переведены в усиленный режим работы. На курорте ждут усиления непогоды из-за прогнозируемых осадков.
В прибрежной части черноморского города ожидаются проливные дожди, а в горах — снегопады и мокрый снег с дождём. Они начнутся уже вечером 20 декабря и продлятся в течение суток.
Жителей равнинных территорий предупредили о вероятных подтоплениях в низинах. В Красной Поляне подготовлена необходимая техника для расчистки дорог и противогололёдные реагенты, рассказали в мэрии.
Ранее горные курорты, которые были вынуждены перенести начало горнолыжного сезона из-за отсутствия снега, заявляли, что с нетерпением ждут таких осадков.
Впрочем, несмотря на то что сезон стартовал на два месяца позже запланированного, город уже посетили уже более 5 млн гостей. Ещё порядка 260 тысяч туристов ожидают в Сочи во время новогодних праздников, писал NEWS.ru.