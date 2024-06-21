Экстремистам в России запретят зарабатывать на рекламе

В России предложили запретить распространять рекламу на ресурсах организаций, деятельность которых признана экстремистской и запрещена в стране, следует из законопроекта, опубликованного в думской электронной базе. То же самое касается информационных ресурсов иностранных организаций, признанным в стране нежелательными. Документ внесла на рассмотрение палаты парламента группа сенаторов и депутатов Госдумы.

Как отмечается, мониторинг показал продолжающуюся финансовую активность от распространяемой на таких ресурсах рекламы. Как правило, доходы от нее получают лица, не являющиеся резидентами РФ и которые проводят «провокационную деятельность и недоброжелательные действия в отношении интересов РФ».