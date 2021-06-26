Эксперты выяснили, счастлива ли молодёжь в России

82% молодых россиян заявили, что счастливы, а 70% — удовлетворены своей жизнью. К таким выводам пришли эксперты ВШЭ, пишет РБК.

Речь идёт о гражданах в возрасте от 18 до 34 лет. Также выяснилось , что юноши и девушки ответственнее старших сограждан относятся к культуре потребления: отдают предпочтение экотоварам и продукции в биоупаковке.

В исследовании говорится, что молодежь в целом больше доверяет некоммерческим организациям, чем взрослое население, реже испытывает безусловное недоверие к Общественной палате и к уполномоченному по правам человека. При этом 73% молодых респондентов настаивают на том, что в кризисные периоды пострадавшим гражданам должно помогать государство. В среднем в России так считает 65% населения.

Кроме того, у 33% респондентов принадлежность к России не вызывает никаких чувств (максимальный показатель среди всех возрастов). Больше всего юношей и девушек беспокоит неравенство в доходах и коррупция в политике и бизнесе. Эксперты ВШЭ пришли к таким выводам, проанализировав различные опросы молодых россиян.

Ранее специалисты выяснили, счастлива ли молодёжь России.