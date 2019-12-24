https://static.news.ru/photo/b7f82cb8-2644-11ea-a191-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/face to face/Global Look Press

Как рассказали NEWS.ru в НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова, работоспособность человека 31 декабря зависит от того, на какой день недели приходится эта дата.

В течение рабочей недели при пятидневной рабочей неделе и восьмичасовом рабочем дне существуют колебания работоспособности. Так, в понедельник начинается стадия врабатывания, во вторник, среду и четверг имеется устойчивая работоспособность, а к пятнице развивается утомление. Поэтому работоспособность сотрудника 31 декабря будет зависеть от того, на какой день недели выпадает это число, — сообщили в НИИ медицины труда.

В институте добавили, что новогодние каникулы в России связаны с традициями и обычаями встречи Нового года, которые включают в себя обильную еду, употребление алкоголя и низкую физическую активность. Это может неблагоприятно влиять на самочувствие работника.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею сделать 31 декабря выходным днём.