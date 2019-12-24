Как рассказали NEWS.ru в НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова, работоспособность человека 31 декабря зависит от того, на какой день недели приходится эта дата.
В течение рабочей недели при пятидневной рабочей неделе и восьмичасовом рабочем дне существуют колебания работоспособности. Так, в понедельник начинается стадия врабатывания, во вторник, среду и четверг имеется устойчивая работоспособность, а к пятнице развивается утомление. Поэтому работоспособность сотрудника 31 декабря будет зависеть от того, на какой день недели выпадает это число, — сообщили в НИИ медицины труда.
В институте добавили, что новогодние каникулы в России связаны с традициями и обычаями встречи Нового года, которые включают в себя обильную еду, употребление алкоголя и низкую физическую активность. Это может неблагоприятно влиять на самочувствие работника.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею сделать 31 декабря выходным днём.
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