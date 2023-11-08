Эксперты рассказали, какая технология позволит России освоить космос НТИ: спутники будущего оснастят компактными атомными и водородными станциями

Фото: NASA/Global Look Press

России для освоения ближнего космоса нужно создать полный цикл производства систем накопления энергии в электрохимии, заявил РИА Новости член рабочей группы EnergyNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Борис Бокарев. По его словам, тогда удастся обеспечить космические аппараты источниками энергии с высокой удельной мощностью и емкостью.

Это могут быть мини-атомные станции с мощностью более 1 тысячи ватт на килограмм или пост-литиевые накопители с удельной емкостью более 600 ватт-часов на килограмм, есть область применения солнечных панелей с эффективностью более 28 процентов и разными специальными качествами, например, биоразлагаемостью, — отметил он.

Гендиректор аэрокосмической корпорации «Новый космос» (участник рынка AeroNet НТИ) Антон Алексеев отметил перспективу использования двигателей для космических аппаратов на основе ядерной энергии. Такие устройства будут использовать водород в качестве рабочего тела, который можно добыть из воды, найденной в космосе, сказал Бокарев.

Недавно генеральный директор Центра Келдыша, входящего в состав Роскосмоса, Владимир Кошлаков заявил о подготовке эксперимента по отправке космического аппарата за пределы Солнечной системы с целью изучения межзвездного пространства. Специалисты планируют использовать самый мощный на сегодняшний день плазменный двигатель, отметил Кошлаков.

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов раскритиковал сроки отечественной лунной программы. Он заявил, что станция «Луна-25» создавалась недопустимо долго. По мнению главы корпорации, вместо 16 лет на такие проекты следует тратить не более пяти-семи лет.