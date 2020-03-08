https://static.news.ru/photo/8b7cc2a2-60ff-11ea-9da7-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Эксперты по этикету и флорист рассказали, какие подарки стоит дарить женщинам на Международный женский день. Об этом сообщило РИА Новости.

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова поделилась, что из цветов чаще всего на 8 Марта покупают розы и тюльпаны, однако эксперт отметила, что стоит обратить внимание на небольшие композиции.

Наши мужчины не видят вообще счастья в жизни, если они не купят длинную большую розу... Я бы, например, посоветовала какую-нибудь небольшую композицию или корзиночку с весенними цветами: крокусами, подснежниками, вырастают гиацинты, — привели слова Валентины Сафроновой в агентстве.

Эксперт по этикету Элеонора Басманова посоветовала выбирать букеты из сезонных цветов, таких как гиацинты, крокусы, тюльпаны. По мнению эксперта, в качестве лучшего подарка будет то, что хочет женщина, и то, что создаст ей праздничное настроение.

Бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева сообщила, что наиболее хорошим подарком для коллеги будут сладости, некрепкий алкоголь, а также цветы.

Эксперты отметили, что не стоит дарить сертификаты или подарочные наборы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что перед 8 Марта упали продажи пива и вырос потребительский спрос на водку, вино, коньяк и шампанское.