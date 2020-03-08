Эксперты по этикету и флорист рассказали, какие подарки стоит дарить женщинам на Международный женский день. Об этом
Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова поделилась, что из цветов чаще всего на 8 Марта покупают розы и тюльпаны, однако эксперт отметила, что стоит обратить внимание на небольшие композиции.
Наши мужчины не видят вообще счастья в жизни, если они не купят длинную большую розу... Я бы, например, посоветовала какую-нибудь небольшую композицию или корзиночку с весенними цветами: крокусами, подснежниками, вырастают гиацинты, — привели слова Валентины Сафроновой в агентстве.
Эксперт по этикету Элеонора Басманова посоветовала выбирать букеты из сезонных цветов, таких как гиацинты, крокусы, тюльпаны. По мнению эксперта, в качестве лучшего подарка будет то, что хочет женщина, и то, что создаст ей праздничное настроение.
Бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева сообщила, что наиболее хорошим подарком для коллеги будут сладости, некрепкий алкоголь, а также цветы.
Эксперты отметили, что не стоит дарить сертификаты или подарочные наборы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что перед 8 Марта упали продажи пива и вырос потребительский спрос на водку, вино, коньяк и шампанское.
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