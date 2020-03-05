Каждый российский надводный корабль вооружён гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон», что является настоящим кошмаром для ВМС США,
Как рассказал эксперт американского издания Майкл Пек, дальность действия ракеты «Циркон» составляет тысячу километров, а скорость полета — восемь—девять Махов, что выше, чем у американских ракет «Гарпун».
Вооружение этих кораблей таким гиперзвуковым оружием... в теории позволит 500-тонному ракетному катеру класса «Тарантул» потопить большой американский крейсер или даже авианосец, — считает эксперт.
Он напомнил, что Россия сейчас имеет около 30 эсминцев и фрегатов, 50 корветов и 30 малых ракетных катеров. Все они потенциально могут быть вооружены «Цирконами».
Впрочем, Пег считает, что окончательная доводка ракеты займёт несколько лет, а катера не могут действовать в одиночку, им нужна поддержка с воздуха и других кораблей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что многоцелевая атомная подводная лодка ВМС США «Колорадо» класса Virginia частично лишилась стелс-покрытия после первого дальнего похода. Она проплыла почти 63 тыс. км. Точный маршрут субмарины засекречен, но известно, что она пересекла Северный полярный круг, была в портах Норвегии и Шотландии. «Колорадо» приняли на вооружение в 2018 году.
Добавьте наши новости в избранные источники