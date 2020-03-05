https://static.news.ru/photo/28515212-5ee1-11ea-9e3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Каждый российский надводный корабль вооружён гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон», что является настоящим кошмаром для ВМС США, сообщает National Interest.

Как рассказал эксперт американского издания Майкл Пек, дальность действия ракеты «Циркон» составляет тысячу километров, а скорость полета — восемь—девять Махов, что выше, чем у американских ракет «Гарпун».

Вооружение этих кораблей таким гиперзвуковым оружием... в теории позволит 500-тонному ракетному катеру класса «Тарантул» потопить большой американский крейсер или даже авианосец, — считает эксперт.

Он напомнил, что Россия сейчас имеет около 30 эсминцев и фрегатов, 50 корветов и 30 малых ракетных катеров. Все они потенциально могут быть вооружены «Цирконами».

Впрочем, Пег считает, что окончательная доводка ракеты займёт несколько лет, а катера не могут действовать в одиночку, им нужна поддержка с воздуха и других кораблей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что многоцелевая атомная подводная лодка ВМС США «Колорадо» класса Virginia частично лишилась стелс-покрытия после первого дальнего похода. Она проплыла почти 63 тыс. км. Точный маршрут субмарины засекречен, но известно, что она пересекла Северный полярный круг, была в портах Норвегии и Шотландии. «Колорадо» приняли на вооружение в 2018 году.