Эксперты предрекли новое повышение цен на недвижимость в России

https://static.news.ru/photo/db93e2fa-a066-11eb-97f4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя цена на жилплощадь на первичном рынке недвижимости в России росла умеренными темпами, в ближайшее время, по данным аналитиков рынка, не исключено заметное повышение цен. Об этом говорится в материале газеты «Коммерсант».

В настоящее время средняя цена за квадратный метр в новостройки в 16 наиболее самых крупных городах страны равняется 95,12 тысячи рублей. В течение месяца показатель вырос на 1,4%, в течение года — на 22,8%.

По данным агентства «Этажи», самый большой рост зафиксирован в Волгограде, где новостройки выросли в цене на 2,98%, до 57,8 тысячи рублей. Как отметил эксперт по недвижимости Дмитрий Алексеев, рост цен продолжится, пока правительство не решит вопрос о продлении льготной ипотеки.

Эксперт прогнозирует, что застройщики в ближайшее время запустят очередную волну ажиотажного спроса, спекулируя на возможной отмене программы льготной ипотеки в некоторых регионах. Если этого не произойдёт, россиянам стоит ожидать очередного заметного повышения цен на квадратные метры.

Как сообщал NEWS.ru, цены на квадратный метр жилья в Сочи превысили московские. Cредняя цена квадрата в столице не доходит до 220 тысяч рублей по данным «Индикаторов рынка недвижимости», а в Сочи она достигает 250 тысяч рублей.

По мнению экспертов, неподдельный ажиотаж вызван двумя факторами: заявлением мэрии города о моратории на жилое строительство с июля сроком на два ближайших года и пандемией, закрывшей многие курортные альтернативы. Скупают всё — от элитной недвижимости до бывших общежитий.