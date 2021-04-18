Эксперты предрекли новое повышение цен на недвижимость в России

Средняя цена на жилплощадь на первичном рынке недвижимости в России росла умеренными темпами, в ближайшее время, по данным аналитиков рынка, не исключено заметное повышение цен. Об этом говорится в материале газеты «Коммерсант».
В настоящее время средняя цена за квадратный метр в новостройки в 16 наиболее самых крупных городах страны равняется 95,12 тысячи рублей. В течение месяца показатель вырос на 1,4%, в течение года — на 22,8%.
По данным агентства «Этажи», самый большой рост
Эксперт прогнозирует, что застройщики в ближайшее время запустят очередную волну ажиотажного спроса, спекулируя на возможной отмене программы льготной ипотеки в некоторых регионах. Если этого не произойдёт, россиянам стоит ожидать очередного заметного повышения цен на квадратные метры.
Как сообщал NEWS.ru, цены на квадратный метр жилья в Сочи превысили московские. Cредняя цена квадрата в столице не доходит до 220 тысяч рублей по данным «Индикаторов рынка недвижимости», а в Сочи она достигает 250 тысяч рублей.
По мнению экспертов, неподдельный ажиотаж вызван двумя факторами: заявлением мэрии города о моратории на жилое строительство с июля сроком на два ближайших года и пандемией, закрывшей многие курортные альтернативы. Скупают всё — от элитной недвижимости до бывших общежитий.