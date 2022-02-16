Названа «комфортная» зарплата для выплаты ипотеки

Россияне, работающие курьерами, сотрудниками ЧОП и автомастерских, могут испытывать трудности с покупкой первичного жилья в ипотеку в Москве. Сложности с одобрением ипотеки могут возникнуть у предпринимателей, только что открывших бизнес, сотрудников сферы услуг и ресторанного бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на опрошенных аналитиков «Эксперт РА». Специалисты отметили, что комфортный ежемесячный доход для оформления ипотеки составляет 190–200 тысяч рублей.

Они назвали такую сумму, исходя из среднемесячного ипотечного кредита в столице, ставки в 12% годовых, первоначального взноса в 20% и кредитного срока 20 лет. Отсюда следует, что при таких условиях ежемесячный платёж будет находиться на отметке примерно в 78,1 тысячи рублей в месяц.

Желательно, чтобы платежи по кредитам не превышали 30–40% дохода заёмщика. Это значит, что сам доход должен составлять не менее 190–200 тыс. руб. в месяц, — сказала эксперт Екатерина Щурихина.

Также там отметили, что сейчас средний ипотечный платёж в Москве при идентичных параметрах составляет 70,4 тыс. руб. в месяц при ставке 10,6% годовых. При аналогичном желаемом соотношении платеж/доход (30–40%) зарплата должна составлять не менее 175–180 тыс. руб. в месяц.

Аналитики портала HH.ru считают, что позволить себе подорожавшую ипотеку смогут сотрудники сферы продаж IT, строительства, недвижимости, высшего менеджмента, рекламы, PR и маркетинга. Эксперты также упомянули специалистов в области digital-дизайна, CEO-специалистов, бизнес-аналитиков, и сотрудников на управленческих должностях, а также банковских сотрудников и главных бухгалтеров.

Ранее стало известно, что совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 9,5% годовых. Причиной этого стал продолжающийся рост инфляции, чему способствует быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов.