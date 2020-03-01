https://static.news.ru/photo/f7e552f2-5c67-11ea-a3b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Росстата сообщили, что наиболее высокий уровень смертности в России в 2019 году был зафиксирован на территории Псковской области — 16,9 умерших на 1000 человек населения.

На втором месте в антирейтинге расположилась Новгородская область. В регионе показатели равны 16,4 умерших на 1000 человек. Далее в списке следует Тверская область — 16,3 умерших.

Также в «десятку» за 2019 год попали Тульская (15,9), Ивановская (15,8), Владимирская (15,7), Орловская (15,4), Курганская (15,3), Рязанская (15,2) и Смоленская области.

В Росстате отметили, что первые три позиции в рейтинге смертности в сравнении с 2018 годом почти не изменились. Псковская область также была на первом месте в списке. А вот Тверская и Новгородская области в 2019-м поменялись позициями, передаёт «Ридус».

Самый низкий уровень смертности зафиксировали в Ингушетии, далее следует Чечня.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия заняла четвёртое место после Украины, Белоруссии и Литвы по числу прироста смертности от цирроза печени. Исследование международной группы учёных охватило 195 стран мира за 1990–2017 годы.