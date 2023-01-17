Эксперты назвали лучшие направления для путешествий по России в 2023 году Лучшими направлениями для путешествий по России стали Мурманская область, Алтай и Калининград

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Эксперты по путешествиям назвали лучшим направление для туристических поездок по России в 2023 году Мурманскую область, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Туту». За этот регион проголосовали 28 из 100 опрошенных тревел-журналистов, блогеров и фотографов.

В числе достоинств Мурманской области эксперты назвали разнообразие морепродуктов, знакомство с саамской культурой, возможность увидеть горбатых китов в Баренцевом море и посещение хаски-парка в Ловозере.

Вторую строчку в рейтинге занял Алтай с результатом 27%. Экспертов здесь привлекло большое количество пеших и водных маршрутов, разнообразные базы отдыха и пансионаты. В тройке лидеров — Калининградская область и ее центр, известный своей прусской архитектурой. Также среди преимуществ отмечается Балтийское море, уникальная Куршская коса и местная кухня.

В топ-10 вошли также Камчатка, Санкт-Петербург, Дагестан, Байкал, Карелия и Сочи.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что после новогодних праздников спрос на поездки снизился и путевки подешевели, в том числе на горнолыжные курорты. Многие любители горнолыжного отдыха специально берут путевки на вторую половину января, потому что знают, что в это время цены ниже, а людей на курортах меньше, рассказал вице-президент РСТ. Барзыкин отметил, что рост цен идет волнообразно и следующее повышение ожидается на февральских пятидневных каникулах.