Эксперт заявил об этнической или религиозной подоплеке во многих терактах Юрист Хаминский: многие теракты в современной России имеют этнокомпонент

Большинство терактов, совершенных в России, имеют религиозную или этническую основу, заявил специалист по контртеррористической защищенности, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с NEWS.ru. Именно поэтому соответствующую проблему нужно решать не «железным занавесом», а международным сотрудничеством. Не менее важным фактором является борьба с этнической преступностью внутри страны, добавил эксперт.

Мы видим, что большинство совершенных в современной России терактов имеют религиозную или этническую подоснову. При этом мы не можем закрыть границу страны «железным занавесом». По этой причине на одно из первых мест выходит международное сотрудничество в правоохранительной сфере. Особенно это касается взаимодействия российских компетентных органов с коллегами из тех стран, откуда традиционно прибывают трудовые мигранты, — заявил Хаминский.

Юрист уверен, что работу затрудняет разделение органов на учет мигрантов и раскрытие преступлений, связанных с ними. По его словам, сотрудникам сложно обобщать результаты и вести оперативно-розыскные мероприятия.

Вместе с тем он добавил, что с терактами необходимо бороться до того момента, когда они начинают происходить. Сотрудничество компетентных органов в различных странах, в свою очередь, поможет снять напряженность и не допустить распространение ксенофобии, уверен Хаминский.

Важнейшую роль в недопущении преступлений террористической направленности играет как профилактика, так и оперативная работа. Необходимо установить методы и способы вербовки, определить точки контакта потенциальных исполнителей и организаторов и на основании полученной информации разработать и реализовать план по выявлению и ликвидации террористических ячеек, — добавил он.

Ранее стало известно, что двое из трех задержанных в ходе контртеррористической операции в Дагестане оказались выходцами из Средней Азии. Еще один является уроженцем республики.