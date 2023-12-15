Военный эксперт пообещал «взрослый» ответ войскам США в Финляндии Военэксперт Матвийчук: РФ начала создавать группировку на границе с Финляндией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия в ответ на размещение военных США в Финляндии может создать общевойсковую группировку на границе численностью 50–100 тысяч человек, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Формировать ее, по словам спикера, ВС РФ уже начали. Кроме того, отметил он, туда могут направить «Искандеры» и разведывательные системы.

Мы уже начали создавать свою группировку на финляндской границе, что для финнов достаточно проблематично, кроме того, мы перекрываем Сайменский канал, который они использовали в торговых целях. Мы укрепляем границу. Мы, предположу, создадим общевойсковую группировку на границе с Финляндией численностью 50–100 тысяч человек. Туда, конечно же, подойдут «Искандеры» и разведывательные системы. Все по-взрослому, — сказал собеседник.

Матвийчук уточнил, что на указанном направлении у РФ не было частей, была создана демилитаризованная зона глубиной 100 км, стояли только пограничники. Теперь страна выйдет на расстояние залпа артиллерийских систем, территория Финляндии окажется под прицелом, резюмировал эксперт.

Ранее военный корреспондент Александр Коц указал, что США откроют в Финляндии 15 военных баз, куда перебросят часть своих военных, а также оружие. Его будет удобно перекидывать на Украину, считает журналист. Он также выразил мнение, что размещение иностранных контингентов в стране является частичной потерей суверенитета.