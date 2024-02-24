Эксперт: ВСУ и НАТО не удалась ставка на БПЛА при контрнаступлении Эксперт Сивков: ВСУ и НАТО не удалась ставка на БПЛА при «контрнаступе» в 2023-м

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Вооруженные силы Украины и НАТО неудачно сделали ставку на использование беспилотников во время попытки наступательной операции летом 2023 года, заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков. Эксперт обратил внимание, что США и НАТО в последние десятилетия в конфликтах рассчитывали на превосходство в воздухе, передает ТАСС.

Видимо, командование ВСУ и их натовские кураторы делали ставку на беспилотную авиацию. Но и в этой области им не удалось достигнуть превосходства, — отметил Сивков.

Ранее капитан I ранга запаса Константин Сивков рассказал, что уничтожение группировки ВСУ на Харьковском направлении позволит предотвратить обстрелы приграничных территорий России. По его словам, сроки начала операции остаются неизвестными.

В Минобороны сообщали, что российские средства ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника: по одному летательному аппарату нейтрализовали в Курской и Тульской областях, еще два сбиты над Липецкой областью. По данным военных, все эти дроны были перехвачены в период с 00:20 до 02:00. В МО уточнили, что летательные аппараты были самолетного типа. В результате атак украинских сил никто не пострадал.