Эксперт указал, какую страну затронет изменение морских границ на Балтике Эксперт Межевич: документ об изменении морских границ РФ коснется Эстонии

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press

Предложение Минобороны РФ об изменении границ в Балтийском море по большей части касается российских рубежей с Эстонией, объяснил NEWS.ru президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. По его словам, у РФ до сих пор нет формальной морской границы с этой республикой.

Морские границы, особенно в небольших окраинных морях, отсчитываются от сухопутных. По старым договорам у России есть граница с Финляндией в Финском заливе, границы с Литвой и Польшей в Балтийском море, с Латвией в принципе нет морских границ. Но с Эстонией у нас нет сухопутной границы, и поэтому и морская граница в Финском, а конкретнее, в Нарвском заливе, с юридической точки зрения отсутствует, — разъяснил эксперт.

Он уточнил, что эстонцы считают морскую границу от линии сухопутной границы 1920 года, а Россия — от линии бывшей административной границы РСФСР и СССР. Об этой границе де-факто объявили в 1994 году после неудачных переговоров с республикой.

И между этими границами — огромная водная гладь. Это чувствительная в военном плане территория, через которую пролегают воздушный и морской коридоры из Санкт-Петербурга в Калининград, — рассказал Межевич.

Ранее военно-дипломатический источник ТАСС сообщил, что у России не было и нет намерений пересматривать линию государственной границы в акватории Балтийского моря. Это также касается экономической зоны и континентального шельфа, заверил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что предложение Минобороны не имело политической подоплеки.