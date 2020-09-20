Эксперт сообщил об опасной тенденции по коронавирусу в ряде регионов РФ

https://static.news.ru/photo/3f0477e6-fb0d-11ea-87d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число регионов с опасной тенденцией распространения коронавируса выросло в России с середины августа с 12 до 20, сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Тавадян разделил регионы на четыре категории в зависимости от индекса заболеваемости — R, рассчитанного по методике Роспотребнадзора индекса репродукции инфекции. Он показывает, сколько человек заражается от одного больного коронавирусом. Если показатель меньше единицы, то уровень заболеваемости снижается, если больше — имеет тенденцию расти, передаёт РИА Новости.

Категории обознаются разными цветами: зелёный, светло-зелёный, жёлтый и красный.

Число «красных» регионов с середины августа (за месяц) выросло с 12 до 20. Из «зелёных» стали «красными» Тверская область, Брянская область, Тува, Забайкальский край; из «светло-зелёных» стали «красными» Челябинская область, Северная Осетия, Алтайский край, Чукотский автономный округ, Камчатский край, сказал аналитик.

Такие изменения произошли за неделю, такого периода пока недостаточно для достоверного прогноза, уточнил эксперт.

Следует отметить, что с учётом увеличения тестирования прирост заражаемости составляет 4-5 процентов. Причины роста: выявление большего числа бессимптомных случаев из-за роста тестирования в основном в школах и университетах; начало учебного года — выросло количество контактов между людьми; во время летних каникул произошло распространение вируса в регионы, в которых были низкие показатели, — добавил Тавадян.

«Красными» регионами на данный момент являются Челябинская область, Тверская область, Мурманская область, Северная Осетия, Калининградская область, Архангельская область, Ульяновская область, Республика Марий Эл, Крым, Брянская область, Калужская область, Кемеровская область, Хабаровский край, Алтайская Республика, Забайкальский край, Республика Коми, Алтайская Республика, Чукотский автономный округ, Камчатский край, Севастополь.

Как писал NEWS.ru ранее, сотрудник Центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов считает, что схема распространения коронавируса в России отличается от таковой в других странах.