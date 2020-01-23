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Специалист инспекции по качеству питания (МосГИК) Екатерина Чердакова посоветовала не замораживать повторно мороженое, а съедать его сразу после покупки. Об этом сообщило АГН «Москва».

Хранить мороженое рекомендуется при температуре не выше минус 18 градусов и не более шести месяцев с даты изготовления, но некоторые производители могут устанавливать другие сроки. Повторная заморозка эскимо не допускается, так как она портит вкусовые качества продукта, — привели слова специалиста в агентстве.

Кроме того, Екатерина Чердакова отметила, что мороженое нужно покупать без признаков повреждения. Некрасивый вид говорит о том, что продукт неправильно транспортировали или хранили.

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