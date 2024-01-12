Эксперт рассказал, зачем ВС РФ новая бомба «Дрель» Дандыкин: бомба «Дрель» будет находить опорный пункт противника и уничтожать его

Фото: МО Украины

Авиационная бомба «Дрель» необходима российской армии для уничтожения опорных пунктов противника, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что в настоящий момент Вооруженные силы Украины формируют линию обороны вдоль границ РФ, возводя подземные пункты, поэтому наличие такого оружия важно для российской армии.

Обычная дрель предназначена, чтобы отверстия сверлить в твердых стенах. Вот и бомба «Дрель» так же будет действовать. Она будет сбрасываться, находить опорный пункт противника и уничтожать его. И сейчас важно иметь такие современные, мощные и точные бомбы, — пояснил военэксперт.

По словам Дандыкина, украинские бойцы в настоящий момент стараются «уйти под землю» вдоль российской границы. Авиабомба нужна, чтобы уничтожать подземные объекты на линии обороны ВСУ, заключил специалист.

Потому что противник сейчас усиленно строит свою линию обороны вдоль границ России, заглубляет инженерные конструкции, возводит подземные пункты и так далее. То есть старается уйти под землю. И бомба «Дрель» будет применяться как раз против таких объектов, против «кротов», — сказал Дандыкин.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов заявил, что «Дрель» имеет более высокую точность, чем неуправляемые боеприпасы. В то же время по сравнению с другими планирующими снарядами авиационная бомба менее эффективна, отметил он.