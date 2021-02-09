Эксперт рассказал, стоит ли сейчас россиянам брать ипотеку

Ипотеку стоит брать, только если есть уверенность в стабильности своих доходов. Об этом NEWS.ru рассказала президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Если нужно решить жилищные проблемы — конечно, берите, но только если чувствуете уверенность в своих финансах. Если не уверены, что в случае сокращения вашего рабочего места или в случае закрытия вашего предприятия вы потеряете доход и не сможете быстро найти новый источник, — точно стоит воздержаться, — рассказывает Радченко.
Эксперт отметила, что банк — это не благотворительная организация и если человек, оформивший ипотеку, не сможет выплачивать за неё деньги на протяжении двух-трёх месяцев, то запустится судебное производство, что грозит лишением приобретённой квартиры.
При этом Радченко объяснила, почему в январе текущего года в России было выдано рекордное количество ипотечных кредитов.
Это было связано с массовой рекламной кампанией льготной ипотеки и той кампанией, что она скоро закончится. Если бы не она, все эти «танцы с бубнами» вокруг ипотеки не возымели бы эффекта. Люди вкладываются в более надёжные активы, каковыми являются квадратные метры, — заключает Радченко.
Ранее NEWS.ru сообщал о сумме, которую россияне отдают на кредиты.