Эксперт рассказал, стоит ли сейчас россиянам брать ипотеку

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Третья волна коронавируса в России реальнее, чем может показаться. К этому может привести всеобщая расслабленность на фоне ослабления ограничений, предупредил главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вирусолог Виктор Зуев.

По его словам, спровоцировать новый всплеск заболевания грозит игнорирование необходимости использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию. Что такое волна? Это значит усиление заражаемости. <...> С чем это может...