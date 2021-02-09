16+

Рубрики

Медиа

Архив

Россия

Эксперт рассказал, стоит ли сейчас россиянам брать ипотеку

13:00, 09 февраля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ипотеку стоит брать, только если есть уверенность в стабильности своих доходов. Об этом NEWS.ru рассказала президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.


Если нужно решить жилищные проблемы — конечно, берите, но только если чувствуете уверенность в своих финансах. Если не уверены, что в случае сокращения вашего рабочего места или в случае закрытия вашего предприятия вы потеряете доход и не сможете быстро найти новый источник, — точно стоит воздержаться, — рассказывает Радченко.


Эксперт отметила, что банк — это не благотворительная организация и если человек, оформивший ипотеку, не сможет выплачивать за неё деньги на протяжении двух-трёх месяцев, то запустится судебное производство, что грозит лишением приобретённой квартиры.

При этом Радченко объяснила, почему в январе текущего года в России было выдано рекордное количество ипотечных кредитов.

Это было связано с массовой рекламной кампанией льготной ипотеки и той кампанией, что она скоро закончится. Если бы не она, все эти «танцы с бубнами» вокруг ипотеки не возымели бы эффекта. Люди вкладываются в более надёжные активы, каковыми являются квадратные метры, — заключает Радченко.


Ранее NEWS.ru сообщал о сумме, которую россияне отдают на кредиты.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео