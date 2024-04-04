Эксперт рассказал, сколько новых самолетов Ил-114-300 нужно России Эксперт Гусаров: России нужно 120 самолетов Ил-114-300

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ил-114-300

России нужно не менее 120 новых военно-транспортных самолетов Ил-114-300, предположил в разговоре с NEWS.ru эксперт по авиационной отрасли, главный редактор портала Avia.ru Network Роман Гусаров. По его оценкам, заводы будут конструировать по 12 таких бортов в год. Таким образом, подсчитал специалист, самолет будут выпускать в стране не меньше 10 лет.

Я думаю, что сейчас России нужно как минимум 120 самолетов Ил-114-300. И еще больше бортов типа «Ладога» и «Байкал», которые меньше Ил-114-300. Можно предположить, что после получения летного сертификата ежегодно будут делать по 12 таких самолетов. То есть на 10 лет производство будет загружено, — отметил он.

Гусаров не исключил, что производство Ил-114-300 будет продлено, поскольку бортом могут заинтересоваться транспортные компании для перевозки грузов. При этом он подчеркнул, что через 10–15 лет возникнет необходимость их модернизации вследствие разработки новых технических решений.

Гусаров ранее рассказывал, что первый полет нового пассажирского самолета Ил-114-300 пройдет в ближайшие дни, его вместимость составит около 70 человек, не считая членов экипажа. Эксперт уточнил, что такие самолеты будут наиболее востребованы при региональных перевозках.