Эксперт рассказал, опасно ли привязывать карту к приложениям

https://static.news.ru/photo/240cedec-649e-11eb-82e7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал NEWS.ru о том, опасно ли привязывать свою банковскую карту к различным приложениям, и может ли это стать причиной кражи денег.



Ситуация с привязкой банковских карт к приложениям может быть как безопасная, так и нет. Я никогда не привязывал карты к каким-либо приложениям, а если сервис уведомляет о том, что карту надо привязать, то после использования всегда отвязываю ее. Это наделённый функционал в любой сети и сервисе. Дело в том, что всегда существуют различные веб-уязвимости, тут всегда надо проводить анализ ситуации. Но если действительно подтвердится то, что виновато приложение, — это репутационная потеря для компании, поскольку злоумышленники нашли определённые уязвимости в приложении и воспользовались ими — отмечает Вакулин.



Специалист отметил, что у «кибер-мошенников» есть множество средств для обмана россиян, но также есть несколько основных способов для защиты своих средств от злоумышленников.

Основной способ защиты — не передавать и не «светить» свои данные никому. Также, если у вас есть приложения типа ApplePay, которое позволяет с помощью телефона расплачиваться за всё, то это намного безопаснее, чем крутить карту в руках, засвечивая ее перед людьми и камерами, куда она может попасть, — заявляет эксперт.



Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что жительница столицы пожаловалась в полицию на дерзкое мошенничество со своей кредитной картой. Утром 31 января клиентка «Альфа-банка» обнаружила SMS-сообщение от банка о том, что ее кредитная карта заблокирована, так как по ней выявлены сомнительные операции. Позже через приложение москвичка выяснила, что долг на кредитной карте вырос практически на 34 тысячи рублей. Как выяснилось, мошенники тремя операциями оплатили сервисы «Яндекс.Еды». При этом, как отмечает пострадавшая, ни банк, ни сервис «Яндекса» не присылали ей на телефон никаких оповещений и запросов на разрешение транзакций. Потерпевшая сразу же обратилась с заявлением в отдел МВД по месту жительства и написала заявление в банк на оспаривание снятия средств.



Также NEWS.ru сообщал о том, что в России участились случаи мошенничеств, при которых злоумышленники спекулируют на теме пандемии коронавируса. В Роспотребнадзоре отметили, что не стоит вступать в контакт с лицами, предлагающими купить «волшебный прибор» или «чудо-таблетку» — под видом таких средств продаются обычные очистители воздуха и маски по завышенным ценам.