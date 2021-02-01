Эксперт рассказал, опасно ли привязывать карту к приложениям

Специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал NEWS.ru о том, опасно ли привязывать свою банковскую карту к различным приложениям, и может ли это стать причиной кражи денег.
Ситуация с привязкой банковских карт к приложениям может быть как безопасная, так и нет. Я никогда не привязывал карты к каким-либо приложениям, а если сервис уведомляет о том, что карту надо привязать, то после использования всегда отвязываю ее. Это наделённый функционал в любой сети и сервисе. Дело в том, что всегда существуют различные веб-уязвимости, тут всегда надо проводить анализ ситуации. Но если действительно подтвердится то, что виновато приложение, — это репутационная потеря для компании, поскольку злоумышленники нашли определённые уязвимости в приложении и воспользовались ими — отмечает Вакулин.
Специалист отметил, что у «кибер-мошенников» есть множество средств для обмана россиян, но также есть несколько основных способов для защиты своих средств от злоумышленников.
Основной способ защиты — не передавать и не «светить» свои данные никому. Также, если у вас есть приложения типа ApplePay, которое позволяет с помощью телефона расплачиваться за всё, то это намного безопаснее, чем крутить карту в руках, засвечивая ее перед людьми и камерами, куда она может попасть, — заявляет эксперт.
Ранее в СМИ
Также NEWS.ru сообщал о том, что в России участились случаи мошенничеств, при которых злоумышленники спекулируют на теме пандемии коронавируса. В Роспотребнадзоре отметили, что не стоит вступать в контакт с лицами, предлагающими купить «волшебный прибор» или «чудо-таблетку» — под видом таких средств продаются обычные очистители воздуха и маски по завышенным ценам.