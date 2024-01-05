Стало известно об участии американского дрона в атаке на Крым Эксперт Батурин: атаку ВСУ на Крым координировал американский беспилотник

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Воздушную атаку ВСУ на Крым координировал американский разведывательный беспилотник в Черном море, заявил политический эксперт Денис Батурин. По его словам, которые приводит РИА Новости, дрон Global Hawk курсировал к югу от Крымского полуострова примерно 20 часов.

Противник за минувшие сутки предпринял одну из самых массированных атак на Крым, использовав ударные беспилотники и ракеты. Все достаточно ожидаемо, как и то, что эту атаку координировал американский разведывательный беспилотник, — отметил Батурин.

Накануне средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили десять украинских ракет над Крымом. В Минобороны РФ сообщили, что украинская армия за последние сутки предприняла многократные попытки атаковать объекты на территории России. В частности, силы ПВО перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Крыма.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что один человек пострадал при украинском обстреле. Тогда же стало известно, что американский стратегический высотный разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk впервые с начала года совершил полет вблизи российской границы в Черноморском регионе.