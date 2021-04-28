Эксперт рассказал о сети иноагентов от образования, проникших в Россию

https://static.news.ru/photo/079407ce-a84e-11eb-82de-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимо активнее развивать сеть филиалов российских высших учебных заведений, поскольку в бывшие страны СССР, включая Россию, проникла целая сеть западных вузов — иноагентов от образования. Об этом рассказал РИА Новости историк, публицист и эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов.

По словам Буранова, западные университеты активно продвигаются на восток, прививая там собственные ценности и взгляды.

Мы должны гораздо быстрее, сильнее и качественнее открывать свои филиалы (филиалы российских вузов. — NEWS.ru), чем это делается сейчас, я считаю, что этот процесс нужно усиливать, недостаточный, на мой взгляд, — заявил эксперт.

При этом Буранов приветствовал открытие в Калининградской области филиала Московского педагогического государственного университета. По мнению эксперта, это один из лучших вузов страны, он должен делиться своими компетенциями с западными коллегами.

А если учесть, что университет педагогический, готовит кадры, которые, не побоюсь этого слова, составляют будущее нашей страны, это вдвойне представляется важным, — заявил Никита Буранов, сам являющийся выпускником МПГУ.

Как сообщила пресс-служба правительства Калининградской области, филиал МПГУ будет открыт на базе Черняховского педагогического колледжа.

Президент РФ Владимир Путин 5 апреля подписал поправки в ФЗ «Об образовании», регулирующие просветительскую деятельность в стране. До этого их приняли 308 депутатов Госдумы.

По новому закону нормативы, порядок и формы просветительской деятельности с 1 июля будут устанавливать в правительстве. Авторы инициативы считают, что «антироссийские силы» проводят широкий круг пропагандистских мероприятий, которые представлены в виде просветительской деятельности, а новые правила позволят бороться с этими действиями. Однако академическая общественность увидела в законе множество подводных камней, которые затрудняют работу по распространению научных знаний.