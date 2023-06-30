Эксперт рассказал о последствиях уничтожения штаба ВСУ в Краматорске Военный эксперт Шурыгин: уничтожение штаба ВСУ в Краматорске было болезненным для Киева

Фото: МО РФ

Ракетная атака по украинскому штабу в Краматорске стала болезненным ударом для ВСУ, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями». По его словам, нельзя точно утверждать, какого уровня цель была уничтожена: это могли быть как боевые генералы, так и тыловики. Вместе с тем эксперт не сомневается в том, что наемники оказались ликвидированы.

Надо дождаться исчезновения из публичного пространства каких-то украинских генералов, тогда мы поймем, по кому попали. Но такие удары нужно продолжать, безусловно, это абсолютно нормальная практика, — сказал Шурыгин.

Он добавил, что в настоящий момент нельзя точно утверждать, какое влияние случившееся окажет на ситуацию на передовой.

Шурыгин напомнил, что аналогичная ситуация произошла с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и начальником Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым. По его словам, исчезновение военачальников может указывать на гибель, однако позволяет предполагать, что они могут быть уничтожены.

Минобороны РФ ранее сообщило, что 27 июня во время удара по пункту временной дислокации ВСУ были уничтожены два генерала, до 50 украинских офицеров, до 20 иностранных наемников и военных советников.