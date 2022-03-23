Эксперт рассказал о локальном эффекте глобального потепления в России

В России средняя температура весной повысилась примерно на три градуса за 50 лет, рассказал в интервью радио Sputnik директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин. Он связывает этот процесс с влиянием глобального потепления.

Средняя температура воздуха весной (на всей территории страны. — NEWS.ru) увеличивается примерно на 0,6 градуса за десятилетие. То есть, грубо говоря, весна в России потеплела на три градуса только за последние полвека, — сказал Кокорин.

Он также подчеркнул, что влияние процессов глобального потепления на климат находится в зависимости от стран и регионов. Так, в России за последние 40–50 лет произошедшее повышение средней температуры воздуха заметнее всего происходит весной.

При этом в другие времена года подобные изменения климата на территории России менее заметны, так как происходят медленнее, отметил Кокорин.

За десятилетие на 0,6 градуса теплеет весна, на 0,5 — осень и зима, и лишь на 0,4 градуса — лето, — уточнил эксперт.

По его данным, ученые ранее строили прогноз, что «лидером потепления» в России станет зима, однако эти предположения не оправдались.

То есть весна в целом по России стала лидером потепления. В Арктике, конечно, больше потеплела зима, но в целом по России именно весна быстрее всего теплеет. Это наше региональное проявление глобального потепления, наша особенность, — подчеркнул Кокорин.

При этом глобальное потепление не значит, что весенние месяцы в нынешнем году обязательно будут жаркими, добавил он.

Ранее колумбийские учёные выяснили, что 31,1 градуса температуры воздуха при влажности более 95% — уже критически опасные условия для человека. Для них специалисты используют термин «мокрый градусник», он характерен для стран Ближнего Востока и Северной Америки.