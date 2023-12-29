Эксперт рассказал о главном достижении военной авиации России в 2023 году Военэксперт Артамонов заявил об увеличении производства истребителей Су-57

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель пятого поколения Су-57

Рост производства истребителей Су-57 стал одним из главных достижений российской авиации в 2023 году, заявил NEWS.ru военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов. По его словам, страны Запада сомневались в способности России наладить производство истребителей пятого поколения, однако ей удалось доказать обратное.

В 2023 году мы увеличили выпуск Су-57, и они стали диким оружием для ВСУ. Потому что это истребитель пятого поколения. Все говорили, что мы его никогда не произведем. И вот мы его произвели, — отметил Артамонов.

Эксперт рассказал, что Су-57 представляет собой самолет, способный выполнять как стратегические, так и тактические функции. Его основное предназначение — обеспечение превосходства российской армии в воздухе. Для этого он был оснащен новейшими ракетами, в том числе гиперзвуковыми «Кинжалами» и ракетами с дальностью действия до 300 километров. По словам специалиста, Су-57 является аналогом американского самолета F-35.

Даже если Украина получит американские устаревшие самолеты F-16, то у нас будут новейшие Су-57. И не один или два самолета, а целый авиаполк. А в будущем число Су-57 будет еще больше, так как мы сейчас активно выпускаем эти машины, — подытожил он.

Александр Артамонов ранее назвал самые эффективные виды вооружений, применяющиеся в зоне проведения СВО. По его словам, к их числу относятся гиперзвуковые ракеты, а также вертолеты Ми-28, которые ни разу не были сбиты украинскими средствами ПВО.