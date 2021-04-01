Эксперт рассказал, на каких приложениях можно заработать в Интернете

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В настоящее время существует большое количество приложений, позволяющих заработать в Интернете. Это, в частности, Kwork, Workzilla, а также специализированные площадки для профильных специалистов и, наоборот, площадки для начинающих, которые легко находятся в поисковике. Об этом рассказал директор по продукту компании «Деньги Вперёд» Наиль Шарипов.

В интервью агентству ПРАЙМ Шарипов пояснил , что основная проблема подобных сервисов на сегодняшний день заключается в том, что там очень сложно отыскать дисциплинированного исполнителя.

Если показать себя как ответственного специалиста, который строго соблюдает договорённости по срокам и бюджету, то постепенно набираются положительные отзывы и оценки от заказчиков, а уровень репутации растёт, — отмечает эксперт.

При этом размер возможного дохода прямо зависит от квалификации и специальности. У начинающих работников доход составляет от 10 до 30 тысяч в месяц. Суровые профи могут заработать до 100 тысяч рублей в месяц, однако это потребует «максимальной вовлечённости» в процесс и высокого уровня самодисциплины.

Ранее NEWS.ru писал, что россиянам предрекли массовый переход на удалёнку. В долгосрочной перспективе в России каждый десятый работник останется трудиться в дистанционном формате, сообщили в Минтруде.