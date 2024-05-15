Эксперт рассказал, когда восстановятся отношения России и Литвы Эксперт Межевич: на улучшение отношений РФ и Литвы могут уйти десятилетия

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Нынешняя ситуация в отношениях России и Литвы не означает, что у них нет шанса на восстановление, заявил в разговоре с NEWS.ru президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Тем не менее, по его словам, ждать улучшений в ближайшие годы не приходится — на сближение стран могут уйти десятилетия.

Возможно, что-то изменится в 30–40-х годах, но в ближайшее время ничего не будет, — отметил он.

По мнению специалиста, есть одна предпосылка для налаживания диалога между странами, которая довольно очевидна. Это глобальное изменение ситуации в Европе.

Это смена конфигурации безопасности в Европе после победы России в специальной военной операции. В рамках этой новой схемы позиция Литвы может измениться, — пояснил Межевич.

Ранее стало известно, что литовские пограничники не впустили в страну вагон со знаком Z. Они задержали состав на железнодорожном КПП в районе станции Кяна близ Белоруссии. МВД балтийской республики заявило, что такую символику используют российские военные. Сотрудники погранслужбы отцепили вагон от товарного поезда, который вез продукцию в Калининградскую область, «чтобы не допустить нарушений закона и провокаций».