Эксперт рассказал, какие новые самолеты создадут в России Эксперт Гусаров: на смену «Ан-2» и«Ан-24» придут «Байкал» и «Ил-114-300»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 «Байкал»

В России создается самолет «Байкал», который заменит «Ан-2», он же «кукурузник» с девятью посадочными местами, а чешский L-410 должен заменить новый самолет «Освей», к разработке которого также привлечены специалисты из Белоруссии, рассказал NEWS.ru эксперт по авиационной отрасли и главный редактор портала Avia.ru Network Роман Гусаров. Также разрабатывается турбовинтовой «Ил-114-300», он будет крупнее «Ан-24», которому на смену придет «Ладога», отметил специалист.

Заменить чешский L-410 должен новый самолет «Освей», который будет разрабатываться совместно с Белоруссией. <...> Дальше последуют «Ладога», которая сменит «Ан-24». И верхнее звено, то есть самый большой региональный самолет, будет турбовинтовой «Ил-114-300», — сказал эксперт.

Ранее руководитель Фонда перспективных исследований (ФПИ) Григорий Макеич рассказал о проведении первого испытательного полета тяжелого транспортного беспилотника сверхкороткого взлета и посадки «Партизана». По его словам, новый беспилотный самолет находился в воздухе 20 минут на высоте 200 метров. Его скорость варьировалась в пределах от 50 до 200 км/ч.

В начале декабря Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации изготовил и передал Министерству обороны России новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130. Известно, что Су-30СМ2 получил усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования.