Эксперт рассказал, как россиянам можно сэкономить на ЖКХ

https://static.news.ru/photo/5b7a7736-76a5-11eb-bc67-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сэкономить на услугах ЖКХ можно за счёт выбора товарищества собственников жилья или жилищно-строительного кооператива, так как в таком случае потребление ресурсов идёт исключительно в объёме, который необходим человеку. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

Сэкономить можно за счёт выбора способа управления, если вы создаёте дома ТСЖ или ЖСК, то вы — заказчик и можете покупать столько ресурсов, сколько вашим жителям надо. Если говорить о каких-то серьёзных экономиях по теплу — следить только за тепловой ведомостью с помощью ТСЖ, а также рекомендую устанавливать батареи с тепловым переключателем, — посоветовал он.

При этом эксперт подчеркнул, что в нынешних условиях, когда монополисты всё время повышают тарифы, сэкономить действительно сложно.

Задача монополистов — поставить меньше ресурсов за большие деньги. Соответственно, игра в этой форме «я меньше потребил — я меньше заплатил» — возможна, но она действует на короткую дистанцию. Яркий пример — водосчётчики. 80% людей установили их себе, но если вы посмотрите совокупность платежей за воду, то они не уменьшились, а увеличились. Как только люди начинают потреблять меньше воды — тарифы растут и суммарный платёж увеличивается, — рассказывает Крохин.



Ранее NEWS.ru сообщал о том, что эксперты предупредили о подорожании жилья из-за упрощения ипотеки.