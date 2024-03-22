Эксперт рассказал, как будут применять авиабомбу ФАБ-3000 Эксперт Леонков: ФАБ-3000 будут применять для штурмов особо укрепленных районов

Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000 обладает настолько разрушительной силой, что ее можно будет успешно применять для штурма особо укрепленных районов вроде «Азовстали» в Мариуполе, рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, после модернизации с помощью новых технологий она станет высокоточным оружием.

Он напомнил, что ФАБ-3000 уже использовали в Мариуполе, но это были бомбы еще из советских запасов, производство которых не возобновлялось. По мнению Леонкова, специальная операция показала, что они необходимы для штурма особо укрепленных районов.

К тому же, отметил военный эксперт, сейчас их производство будет вестись по современным технологиям. Леонков пояснил, что в сочетании с баллистическими вычислителями сброса ФАБ-3000 превратится в высокоточный боеприпас. Причем укладываться в цель он будет с минимальным круговым вероятностным отклонением.

Все знaют результaты сбрaсывaния бомб ФAБ-1500. ФAБ-3000 будут еще стaшнее, если нaчнут в новой версии применяться после нового производствa в зоне специaльной военной оперaции, — подчеркнул он.

Мнение Леонкова разделяет военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, к авиационным бомбам ФАБ-3000 можно приделать унифицированный модуль планирования и коррекции (УМПК) и снабдить их системой самонаведения. Тогда они получат возможность преодолевать расстояние в 60–80 километров, чтобы обезопасить самолет от действий противовоздушной обороны противника.