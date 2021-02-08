Эксперт рассказал, долго ли будет дорожать нефть

https://static.news.ru/photo/db4574c4-69fe-11eb-83b0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналитик в вопросах экономики Дмитрий Адамидов в комментарии для NEWS.ru допустил долгосрочное подорожание нефти в том случае, если не вмешается политика или другие факторы. Ранее ряд СМИ сообщили о том, что стоимость нефти марки Brent впервые с 29 января 2020 года взлетела выше 60 долларов за баррель.



Впрочем, Адамидов уверен, что сейчас нефть не дорожает, а восстанавливается до так называемого уровня долгосрочного равновесия — 65–70 долларов за баррель.

При этом уровне возможна разработка новых запасов. Чтобы нефть не заканчивалась, её запасы надо пополнять, и при 65–70 долларах возможно восполнение нефти и обеспечение стабильного предложения. А величина в 60 долларов — это доверительный интервал, где активизируются бурение и многие проекты. Тут, скорее, идёт восстановление, и «полка» будет 65–70 долларов, если не вмешается политика и другие факторы, — рассказывает эксперт.



Аналитик допустил, что если нефть по своим значениям приблизится к комфортной зоне, то эти значения будут такими около 20 лет.



Ранее экономист назвал худшие для покупки валюты в 2021 году, писал NEWS.ru.