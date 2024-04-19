Эксперт раскрыл тайну названий новых региональных самолетов Авиаэксперт Гусаров: новые самолеты в России называют в честь крупнейших озер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЛМС «Байкал»

Все региональные самолеты в России называют в честь крупнейших озер, в их число входят «Ладога», «Байкал» и «Освей», рассказал NEWS.ru эксперт по авиационной отрасли и главный редактор портала Avia.ru Network Роман Гусаров. По его словам, делается это для лучшего их восприятия на слух, поскольку неспециалистам будет тяжело запомнить официальные названия.

Эти имена нам знакомы, это звучные имена, которые приятны на слух. Официально самолет ведь будет называться «ТВРС-44», но неспециалистам запомнить это сложно, — говорит эксперт.

Первые самолеты «Ладога», по его словам, появятся в России не раньше 2026 года. Эксперт не сомневается, что самолет будет создан. По его словам, «Ладога» «уже практически существует в металле». Основным вопросом в создании самолета Гусаров назвал разработку двигателя.

Самолет «Байкал» заменит «Ан-2», а «Освей» — чешский L-410, уточняет авиаэксперт. К разработке последнего привлечены специалисты из Белоруссии. Также разрабатывается турбовинтовой «Ил-114-300», он будет крупнее «Ан-24», которому на смену придет «Ладога».

Раннее замдиректора по науке СибНИА Дмитрий Смирнов сообщил, что сертификационные статические испытания пассажирского самолета SSJ New (SJ 100) на испытательном стенде Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина завершатся в первой половине 2025 года. Сейчас конструкторы проверяют прочность пилона двигателя и крыла.