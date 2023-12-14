Эксперт раскрыл отношение Запада к сближению России и Китая Политолог Корнилов: Запад осознал, что сам вынудил РФ сближаться с Востоком

Западные политики осознали, что Москва развернулась лицом на Восток, и произошло это задолго до того, как на прямой линии об этом дал понять президент Владимир Путин, заявил NEWS.ru политолог и обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Так он прокомментировал слова президента о том, что российско-китайские отношения стали одним из существенных гарантов стабильности в мире.

Запад уже начал осознавать, что сам толкнул Россию на путь интеграции с Востоком, вынудил взять другой вектор развития. Этот разворот в США и Евросоюзе активным образом обсуждается, а здравыми экспертами – осуждается, — подчеркнул Корнилов.

Переориентация Кремля в сторону Азии даже стала темой президентской предвыборной кампании среди кандидатов от республиканской партии в США, добавил политолог. По его словам, в риторике кандидатов звучит мысль о том, что «своей неумной политикой Запад сам толкнул Путина в объятия Китая». Но эксперт призывает не испытывать иллюзий по поводу азиатских стран.

Они – оппортунисты в хорошем, а иногда и в плохом смысле этого слова. Будут пользоваться окном возможностей, которое открывает тесное сотрудничество с Россией. Кто-то будет искренне дружить и с ними мы станем искренними стратегическими союзниками, а с кем-то станем ситуативными союзниками, попутчиками, — заключил политолог.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин провел прямую линию и одновременно – большую пресс-конференцию. В ходе пресс-конференции Путин отдал предпочтение вопросу китайского агентства «Синьхуа», прервав передачу микрофона сотрудникам американской The New York Times.

В ходе мероприятия Путин также признался, что посоветовал бы самому себе в 2000 году избавиться от излишней наивности и доверчивости в отношениях с Западом. По его словам, западные державы давно пытались «задвинуть» Россию на второй план. Нормализация отношений с Европейским союзом возможна, но она зависит от самого ЕС, так как Россия не портила отношения с Западом, добавил Путин.

При этом уровень взаимодействия с Пекином у Москвы «беспрецедентно высокий», рассказал президент. Говоря о взаимодействии между двумя странами в рамках БРИКС, он подчеркнул, что российско-китайские отношения стали одним из существенных гарантов стабильности в мире.