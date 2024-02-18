Эксперт раскрыл мнение Запада о «приближающемся к нулю» Зеленском Политолог Карпович: Запад оценил эффективность Зеленского как близящуюся к нулю

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Западные кураторы президента Украины Владимира Зеленского считают, что его эффективность «приближается к нулю», заявил ТАСС проректор Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович. По его словам, главу государства считают неспособным решать какие-либо вопросы. Одну из своих последних ролей Зеленский сыграл на Мюнхенской конференции по безопасности, добавил эксперт.

Ситуация с [бывшим главкомом ВСУ Валерием] Залужным, а также обстановка вокруг Авдеевки, безусловно, повлияли на западных кураторов Владимира Зеленского. Они понимают, что по степени своей эффективности президент Зеленский приближается к нулю, не может должным образом решать ни военные вопросы, ни финансовые, ни политические. Приходит осознание, что из него так и не получилось настоящего руководителя Украины, — заявил Карпович.

Неоднократные попытки уволить Залужного тоже отразились на рейтинге президента, добавил он. В США начинает распространяться мнение, что Вашингтон оказал уже достаточно помощи, а оставшиеся вопросы нужно решать за столом переговоров, считает эксперт.

Ранее телеведущий Тигран Кеосаян раскрыл неприятные подробности о Зеленском, отметив, что до должности президента он даже не знал украинского языка. Еще одна подробность прошлого главы государства — наркотики, рассказал режиссер, который также оценил возможность переговоров между Россией и Украиной. По его словам, диалог может быть начат, однако его главной темой должна быть полная капитуляция Киева.