Эксперт призвал развивать системы защиты военных самолетов Эксперт Бартош: для защиты военных самолетов надо строить железобетонные укрытия

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Системы защиты самолетов на аэродромах нужно совершенствовать, заявил NEWS.ru военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. По его словам, речь идет о развитии трех направлений: железобетонных укрытий, обваловки и мобильных ангаров.

Нужно сказать, что события последнего года показывают, что у нас есть необходимость в совершенствовании системы защиты самолетов на аэродромах, начиная с обваловки, то есть создания защитных земляных валов вокруг самолетов, — сказал Бартош.

Кроме того, речь идет и о строительстве железобетонных укрытий — несмотря на высокую стоимость соответствующей программы, к ней, по мнению эксперта, необходимо приступать. Также Бартош упомянул проекты мобильных ангаров, отметив, что они могут служить защитой не от всех средств нападения.

Потому что удары могут наноситься как сверху по крыше ангара, так и путем подрыва боеприпаса поблизости от ангара <...>. Я не берусь рекомендовать, какие именно из них будут приоритетными, но, по всей видимости, необходимо развивать все три направления, — добавил военный эксперт.

В МЧС России по Псковской области в августе прошлого года сообщили о возгорании в региональном центре двух самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. По данным ведомства, их тушили 65 человек, используя 21 единицу техники. Об отражении атаки беспилотников Министерством обороны сообщал и губернатор региона Михаил Ведерников. По его словам, очаги возгорания ликвидировали спустя несколько часов после ударов.