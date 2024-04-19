Эксперт предположил, когда будет создан самолет «Ладога» Авиационный эксперт Гусаров: самолет «Ладога» появился в 2026-2027 годах

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Макет турбовинтового регионального пассажирского самолета ТВРС-44 «Ладога»

Первые самолеты «Ладога» появятся в России в 2026-2027 годах или позже, сообщил NEWS.ru эксперт авиационной отрасли, главред портала Avia.ru Network Роман Гусаров. Он призвал не ждать, что самолет начнет летать «уже завтра».

Рассчитывать, что «Ладога» уже завтра начнет перевозить пассажиров, не стоит. Пока идет разработка самолета, еще будут доработки и модернизации. И это нормально, так происходит всегда. Обычно на это уходит года два-три. Вот, собственно, поэтому я и предполагаю, что где-то в 2026-2027 годах мы увидим первые «Ладоги». А может и позже, — заявил Гусаров.

Эксперт не сомневается, что самолет будет создан. По его словам, «Ладога» «уже практически существует в металле». Основным вопросом в создании самолета Гусаров назвал разработку двигателя.

Все будет зависеть от того, как быстро смогут разработать и установить на него необходимые системы. И в первую очередь двигатели. От первого полета уже можно будет предполагать сроки. Основной вопрос сейчас — это двигатели. Двигатель всегда сложнее создать, чем сам самолет, — заключил эксперт.

Гусаров ранее рассказывал, что первый полет нового пассажирского самолета Ил-114-300 пройдет в ближайшие дни, его вместимость составит около 70 человек, не считая членов экипажа. Эксперт уточнил, что такие самолеты будут наиболее востребованы при региональных перевозках.