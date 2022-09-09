Эксперт по логистике назвал истинную причину продления трассы М-12 Эксперт по логистике Гуревич: М-12 нужна, чтобы наладить транспортные связи внутри России

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Трассу М-12 продлят до Владивостока, а общая протяженность магистрали составит 12 тысяч км, сообщает «Экономика сегодня». Новая дорога будет пересекать Читу, Хабаровск, Якутск, Магадан и Ханты-Мансийск и даст возможность выезжать на автомобиле в Китай, Монголию и Северную Корею. Официально было объявлено, что главная задача продленной трассы — нарастить транзит грузов в Россию из азиатских стран и обратно, но по мнению эксперта по транспортной логистике Якова Гуревича, проект на самом деле имеет своей целью наладить транспортное сообщение непосредственно внутри России.

Автотранспорт на такие расстояния не гоняют, поэтому из Москвы в Китай вряд ли что-то повезут, это слишком дорого, для этого есть железная дорога, которая работает гораздо быстрее и чья пропускная способность выше. Трасса, скорее всего, даст возможность улучшения в плане связанности регионов, так как у нас большинство регионов имеют между собой плохое транспортное сообщение. Это важный вопрос для России. Продление трассы существенно меняет ситуацию именно внутри страны, — рассказал эксперт.

Он пояснил, что железная дорога подходит для перевозки крупных грузов, к примеру нефти и угля, а автотранспортом можно возить более мелкие, при этом у автомобильных перевозок есть лимиты перевозки, примерно в 2000 км. Поэтому Гуревич считает, что крупные поставки на дальние расстояния по трассе М-12 осуществляться не будут. По его словам, перегоны Москва — Казань, Казань — Екатеринбург, Екатеринбург — Омск, Омск — Красноярск благодаря продлению трассы смогут возить мелкие грузы гораздо эффективнее.

Президент России Владимир Путин ранее в онлайн-режиме принял участие в церемонии открытия движения на автотрассах М-12 и М-5. Протяженность участка строящейся автомагистрали М-12 Москва — Казань, на котором было открыто движение, составила 23 км. Путин указал на значимость этой дороги для транспортной инфраструктуры России. Глава государства назвал проведенные работы частью шага в развитии трансконтинентального направления, которое соединит запад и восток РФ.