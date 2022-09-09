Трассу М-12 продлят до Владивостока, а общая протяженность магистрали составит 12 тысяч км, сообщает «Экономика сегодня». Новая дорога будет пересекать Читу, Хабаровск, Якутск, Магадан и Ханты-Мансийск и даст возможность выезжать на автомобиле в Китай, Монголию и Северную Корею. Официально было объявлено, что главная задача продленной трассы — нарастить транзит грузов в Россию из азиатских стран и обратно, но по мнению эксперта по транспортной логистике Якова Гуревича, проект на самом деле имеет своей целью наладить транспортное сообщение непосредственно внутри России.

Автотранспорт на такие расстояния не гоняют, поэтому из Москвы в Китай вряд ли что-то повезут, это слишком дорого, для этого есть железная дорога, которая работает гораздо быстрее и чья пропускная способность выше. Трасса, скорее всего, даст возможность улучшения в плане связанности регионов, так как у нас большинство регионов имеют между собой плохое транспортное сообщение. Это важный вопрос для России. Продление трассы существенно меняет ситуацию именно внутри страны,рассказал эксперт.

Он пояснил, что железная дорога подходит для перевозки крупных грузов, к примеру нефти и угля, а автотранспортом можно возить более мелкие, при этом у автомобильных перевозок есть лимиты перевозки, примерно в 2000 км. Поэтому Гуревич считает, что крупные поставки на дальние расстояния по трассе М-12 осуществляться не будут. По его словам, перегоны Москва — Казань, Казань — Екатеринбург, Екатеринбург — Омск, Омск — Красноярск благодаря продлению трассы смогут возить мелкие грузы гораздо эффективнее.

Президент России Владимир Путин ранее в онлайн-режиме принял участие в церемонии открытия движения на автотрассах М-12 и М-5. Протяженность участка строящейся автомагистрали М-12 Москва — Казань, на котором было открыто движение, составила 23 км. Путин указал на значимость этой дороги для транспортной инфраструктуры России. Глава государства назвал проведенные работы частью шага в развитии трансконтинентального направления, которое соединит запад и восток РФ.